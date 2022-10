Coca-Cola in Nederland introduceert met ingang van vandaag aangehechte doppen op haar plastic flessen. Consumenten zullen de nieuwe flessen vanaf begin oktober in de winkel tegenkomen. Met de introductie zet het bedrijf een volgende stap naar een “World Without Waste”, de wereldwijde strategie voor het inzamelen en verduurzamen van verpakkingen. De aangehechte dop zorgt ervoor dat het inzamelen eenvoudiger wordt en voorkomt dat losse doppen achterblijven als zwerfafval. Coca-Cola is hiermee de eerste frisdrankproducent in Nederland die de overstap voor haar portfolio aankondigt.

De 500ml flessen Fanta, Coca-Cola en Sprite, 375ml flessen Coca-Cola en Fanta, 400ml flessen Fuze Tea sparkling en 1,25l flessen Fuze Tea zijn de eerste flessen die de markt instromen met de nieuwe dop. De overige verpakkingsformaten en merken in het portfolio van Coca-Cola in Nederland volgen grotendeels in 2023; met nog een zeer klein deel begin 2024. Met deze stap voldoen de flessen aan de Single Use Plastics-richtlijn (SUP) voor aangehechte doppen die in 2024 van kracht wordt. Het ontwerp van de nieuwe dop bestaat uit een veiligheidsring waaraan de hersluitbare dop is bevestigd met een eenvoudig lipje.

Consumenten tijdig en juist informeren

Het is belangrijk voor Coca-Cola in Nederland om consumenten op de juiste manier mee te nemen in de overgang naar de nieuwe verpakkingen. Daarom heeft Coca-Cola eerder dit jaar in heel Europa een uitgebreid consumentenonderzoek en tests uitgevoerd om tot het juiste communicatieplan te komen. Consumenten worden geïnformeerd door een bericht op de dop met de boodschap “Laat dop aan fles om te recyclen”. Ook via instore- en onlinecampagnes zal de consument geïnformeerd worden met de boodschap: “Laat dop aan fles. Onze nieuwe doppen zitten vast aan de fles zodat je ze samen kan inleveren om te recyclen.”

Meer initiatieven in verduurzaming verpakkingen

Coca-Cola in Nederland werkt continu aan initiatieven om verpakkingen verder te verduurzamen en tot circulaire oplossingen te komen. Zo zijn alle plastic flessen – groot en klein – sinds vorig jaar gemaakt van 100% gerecycled plastic¹. In 2020 werd door Coca-Cola als eerste frisdrankproducent wereldwijd de KeelClip™ geïntroduceerd, waarmee de plastic verpakking om blikjes heen vervangen werd door een minimalistische kartonnen verpakking. Ook de transportverpakkingen zijn gemaakt van 100% gerecycled plasticfolie. Onlangs kondigde Coca-Cola in Nederland samen met andere producenten aan geen handgrepen meer toe te voegen aan de multipack-verpakkingen voor plastic flessen. De aangehechte dop is dan ook een volgende stap binnen een breder pallet aan duurzame verpakkingsinitiatieven van Coca-Cola in Nederland.

Karlijn in ‘t Veld, Country Director bij Coca-Cola in Nederland: “Hoewel het een ogenschijnlijk kleine verandering lijkt, is de aangehechte dop een innovatief ontwerp. De productie is een complex proces, maar is er een waarvan we hopen dat het een grote impact zal hebben, zodat geen dop achterblijft wanneer consumenten onze flessen inleveren. Het is een van de vele stappen die we nemen in onze wereldwijde inzet om elke fles die we verkopen ook weer in te zamelen, inclusief dop, binnen onze ambitie naar een “World Without Waste”. Een belangrijk onderdeel om dit doel te realiseren is dat we consumenten zoveel mogelijk betrekken in deze reis.”

De campagne wordt verder uitgerold via DOOH, social media en print advertenties in zowel consumer als trade media, digitale (customer) touchpoints en instore communicatie en loopt vanaf week 40 t/m week 47.

1Excl. dop en etiket. Deze zijn wel 100% recyclebaar en met uitzondering van Minute Maid 33 cl.