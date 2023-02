CCEP Ventures (CCEPV) kondigt vandaag twee nieuwe samenwerkingen aan met Europese onderzoeksgroepen van de Universiteit Twente en de Universitat Rovira i Virgili (URV) in Tarragona, Spanje om hun onderzoek naar CO2-afvangtechnologie te versnellen.

Via deze R&D-projecten onderzoeken de wetenschappers hoe opgevangen CO₂ omgezet wordt in nuttige producten voor de toeleveringsketen. Denk daarbij aan verpakkingsmateriaal en suiker. Of om de frisdranken van CCEP te voorzien van koolzuur, of synthetische brandstoffen om fabrieken van stroom te voorzien. De onderzoeken richten zich op de ontwikkeling van een nieuwe technologie die op productielocaties kan worden gebruikt. Deze samenwerking is de nieuwste in een reeks van investeringen door CCEPV ter ondersteuning van een duurzamere toekomst.

Over de samenwerking zegt Craig Twyford, hoofd van CCEP Ventures: “We dagen onszelf uit om anders na te denken over CO₂, dat vaak alleen wordt gezien als een schadelijk afvalproduct. Wat als we niet alleen CO₂ uit de atmosfeer kunnen halen, waar we weten dat het schade veroorzaakt, maar het ook kunnen omzetten in iets nuttigs? Dan kunnen we het beschouwen als een waardevolle hulpbron.

“Het financieren van deze projecten is een geweldige kans voor ons om voorop te lopen op het gebied van wetenschappelijke ontdekking en innovatie. We denken dat het niet alleen het potentieel heeft om onze activiteiten aanzienlijk te beïnvloeden, maar het kan ook worden geïmplementeerd in verschillende sectoren om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en om de CO2 in onze atmosfeer beter te benutten.”

CO2-afvang is een methode om CO2-uitstoot te verminderen, en kan een belangrijke stap vormen om klimaatverandering aan te pakken. Het werkt door de CO₂ af te vangen die aanwezig is op plekken waar uitstoot plaatsvindt door productieprocessen, de zogeheten emissiebron, of zelfs uit de atmosfeer. Vervolgens is deze CO₂ te gebruiken in de productie van andere goederen, zoals brandstof, ingrediënten en verpakkingen. Die laatste kan dan ook gerecycled worden en draagt zo bij aan een duurzamere, circulaire toekomst.

De samenwerkingen met de universiteiten maken deel uit van de inspanningen van CCEPV om innovatieve oplossingen te vinden, te financieren en te bevorderen. Het doel van CCEP is het bereiken van de net zero-ambitie voor 2040. In 2020 kondigde CCEPV een samenwerking aan met het Nederlandse CuRe Technology, een recyclingstartup die als doel heeft om een nieuwe levensloop te bieden voor moeilijk te recyclen plastic polyesterafval. Daarnaast startte CCEPV in 2022 een samenwerking met de Peidong Yang Research Group aan de Universiteit van Californië in Berkeley om schaalbare methoden te ontwikkelen om CO₂ om te zetten in suiker.

Vertegenwoordigers van de Universiteit Twente Prof. Dr. Ir. Gerrit Brem en Dr. Abhishek Singh: “Naarmate de noodzaak om de gezondheid van het milieu en onze planeet te verbeteren steeds duidelijker wordt, is het van cruciaal belang dat bedrijven wereldwijd een proactieve benadering kiezen voor het ontwikkelen en financieren van innovatieve oplossingen voor het klimaatprobleem. Aangemoedigd door de samenwerking met Coca-Cola Europacific Partners op dit gebied zijn we verheugd om hun visie te realiseren. Onze focus is het ontwikkelen van een nieuwe reactor voor het afvangen van CO2 uit de buitenlucht.”

CCEPV blijft actief zoeken naar verdere samenwerkingsmogelijkheden die bijdragen aan een vermindering van 30% van de absolute uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen van CCEP in 2030.

Over CCEP Ventures

CCEP Ventures (CCEPV) is de innovatie investeringstak van Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), die helpt om transformatieve oplossingen te vinden, te financieren en te bevorderen ter ondersteuning van de net zero-ambitie van CCEP voor 2040. CCEPV werkt samen met partners en innovators via investeringen, academische financiering en commerciële relaties om de uitdagingen op het gebied van afval- en uitstootreductie aan te gaan en die bijdragen aan een CO2-neutrale toekomst.