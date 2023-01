Begin 2021 kondigde Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) aan te zijn aangesloten bij EV100. Dit is een wereldwijd initiatief dat bedrijven samenbrengt die zich inzetten om de overgang naar elektrische voertuigen te versnellen en elektrisch vervoer tegen 2030 de nieuwe norm te maken. In Nederland maakt CCEP vandaag bekend over te stappen op elektrische auto’s voor alle bedrijfsauto’s, een transitie die uiterlijk eind 2026 is afgerond.

Deze stap volgt op de aankondiging van de klimaatstrategie van CCEP, inclusief de ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn en om de broeikasgasemissies in de hele waardeketen tegen 2030 met 30% te verminderen (versus 2019). De broeikasgasemissies van het wagenpark van CCEP Nederland vormt ongeveer 23% van de totale Scope 1-emissies. Dit maakt het een relevante stap als onderdeel van onze reis om de net zero-ambitie te bereiken over onze volledige keten, inclusief scope 1, 2 en 3 emissies.

In Nederland gaat het in totaal om 300 auto’s die overgaan naar een elektrische variant. CCEP zal medewerkers op weg helpen om op elektrische voertuigen thuis, op het werk en onderweg gemakkelijk op te laden. Eerder maakte de fabriek in Dongen al de overstap naar elektrische heftrucks. En begin vorig jaar kondigde het bedrijf aan dat alle vrachtwagens die rijden voor Coca-Cola in Nederland nu gebruik maken van HVO100 biodiesel, wat tot netto 90% CO2-uitstoot bespaart versus het gebruik van fossiele brandstof.

Ron van der Wouden, Associate Director, People & Culture bij Coca-Cola Europacific Partners licht de stap toe: “We zijn trots dat we deze stap als bedrijf kunnen zetten, en daarmee ook aansluiten op bredere duurzaamheidsinitiatieven, zoals de overstap naar elektrische heftrucks en onze vrachtwagens die op HVO100 biodiesel rijden. Fossielvrij vervoer van onze producten en tegelijkertijd van onze collega’s onderweg, vormen een belangrijk onderdeel op weg naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2040”.