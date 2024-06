Als onderdeel van het verduurzamen van haar portfolio aan verpakkingen, kondigt Coca-Cola Europacific Partners Nederland aan dat haar iconische rode kratten nu zullen worden gemaakt van 97% gerecycled plastic₁. Het gerecyclede materiaal bestaat uit 85% oude rode kratten en 15% gerecyclede tulpennetten. Om dit mogelijk te maken werkt de Coca-Cola bottelaar samen met de lokale recycler Healix en krattenproducent Schoeller Allibert. Deze ontwikkeling zal naar schatting 64% CO2-uitstoot besparen bij de productie van de kratten₂ in vergelijking met kratten gemaakt van nieuw plastic. Als start zullen er dit jaar 150.000 gerecyclede kratten op de Nederlandse markt komen. De volledige vloot van kratten in het land zal stap voor stap worden vervangen.

Deze stap is in lijn met de focus van het bedrijf op het verminderen van het gebruik van nieuw plastic. In Nederland gebruikt het bedrijf al gerecycled plastic voor haar plastic flessen (exclusief doppen en etiketten), transportverpakkingen en het introduceerde de Keelclip als een minimalistisch kartonnen alternatief voor plastic krimpfolies.

Circulaire kratten en hervulbare glazen flessen

De rode kratten zijn speciaal ontworpen voor de herbruikbare glazen flessen van het bedrijf, die op hun beurt zijn ontworpen om minstens 25 keer hergebruikt te worden. De glazen flessen worden schoongemaakt en hervuld in de Coca-Cola fabriek in Dongen, Brabant, voordat ze terugkeren naar de Nederlandse groothandel en horeca. Dit geldt voor alle merken van het bedrijf in herbruikbaar glas, waaronder Fanta, Sprite en Fuze Tea.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Duurzaamheidsmanager Eva Amsterdam legt uit: “De rode horecakratten hebben een gemiddelde levensduur van 15 jaar, maar soms worden ze nog op de markt gezien zelfs na 20 tot 30 jaar. Echter, als ze kapot gaan, kunnen ze nu dienen als input voor nieuwe kratten. Het grootste deel van het gerecyclede plastic dat vanaf nu voor de kratten zal worden gebruikt, komt van generieke rode kratten van recyclaat, niet specifiek van Coca-Cola kratten.”

Van tulpennet tot krat: een echt Nederlandse samenwerking

In het verduurzamen van het bedrijf is het samenwerken met lokale bedrijven is belangrijk voor CCEP. Voor deze ontwikkeling heeft de frisdrankproducent samenwerkingspartners gevonden in verpakkingsproducent Schoeller Allibert en de Maastrichtse recycler Healix. De gerecyclede inhoud van de nieuwe kratten bestaat uit 85% algemene oude rode kratten zoals die van Coca-Cola. De resterende 15% komt van plastic dat normaal moeilijk te recyclen is, in dit geval oude tulpennetten die worden gerecycled door Healix. De innovatieve technologie en productie van de kratten komt van de verpakkingsfabrikant Schoeller Allibert. De nieuwe gerecyclede kratten zijn uitgebreid getest in het Schoeller Allibert testcentrum in Hardenberg en blijken net zo stevig te zijn als de huidige kratten.₃

Marcel Alberts, oprichter van Healix: “Het is geweldig om te zien hoe een bedrijf als Coca-Cola Europacific Partners zich inzet voor duurzaamheid en innovatie en op zoek gaat naar lokale steun. Door nieuwe grondstoffen te maken van afgedankte netten dragen we bij aan het verminderen van plastic afval en creëren we waardevolle materialen voor nieuwe producten die jaren meegaan.”

Julie De Bruyckere, Key Account Manager Beverage bij Schoeller Allibert, deelt haar enthousiasme over de samenwerking: “Dankzij materiaalkennis is Schoeller Allibert in staat om voor de productie van frisdrankkratten eerder onbekende materiaalstromen van gerecycled materiaal te gebruiken. Dit vermindert de CO2-uitstoot en om de duurzaamheidsstrategie verder te versterken heeft Schoeller Allibert technologieën gecreëerd die meer mogelijkheden bieden om de kleurtolerantie van de te gebruiken materiaalstromen te verbreden en afkeuringsafval te verminderen.”

Dit jaar zullen 150.000 kratten gemaakt van gerecycled plastic worden geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Bestaande kratten blijven op de markt totdat ze klaar zijn om onderdeel te worden van een nieuwe gerecyclede krat. Na de eerste 150.000 kratten zal deze overgang worden voortgezet telkens wanneer nieuwe kratten worden aangekocht.

Op weg naar klimaatneutraliteit

Coca-Cola Europacific Partners heeft de ambitie om in 2040 netto klimaatneutraal te zijn. Sinds medio 2021 zijn alle PET-flessen, exclusief doppen en etiketten, gemaakt van gerecycled plastic, alle vrachtwagens die CCEP-dranken in Nederland vervoeren, gebruiken HVO100-biodiesel in plaats van fossiele brandstof, en de fabriek in Dongen schakelt momenteel over van gas naar elektriciteit door middel van e-boilers en warmtepompen en is gecertificeerd CO2-neutraal (PAS 2060). Sinds 2019 heeft CCEP NL 25,3% van haar uitstoot over de gehele waardeketen kunnen verminderen ten opzichte van 2019, op weg naar het tussentijdse doel van 30% in 2030.