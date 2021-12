‘Coalitie Food2food 2.0’ focust op innovatie voor het scheiden van plastics uit afvalstromen

Op vrijdag 3 december heeft de kick-off bijeenkomst plaatsgevonden van de ‘Coalitie Food2Food 2.0’. Deze coalitie omvat meer dan 30 ketenpartners die zich inzetten voor circulair gebruik van plastic. De focus ligt op een industriële test van CurvCode, een Nederlandse innovatie voor het scheiden van plastics uit afvalstromen. Efficiënte sortering is belangrijk voor transitie naar een circulaire plasticketen.

Ook worden de operationele en financiële effecten van transitie naar een circulaire plasticketen onderzocht. Er wordt concreet uitgewerkt hoe deze nieuwe techniek kan doorgroeien naar marktacceptatie en commerciële toepassingen. De coalitie wil een bijdrage leveren aan oplossing van het plastic-probleem.

Recyclen van eenmalige voedselverpakkingen is een urgent maatschappelijk probleem. Deze verpakkingen vertegenwoordigen ongeveer 40% van het plasticvolume in Nederland en worden nagenoeg volledig geproduceerd uit fossiele grondstoffen (olie). Hergebruik leidt tot minder CO2-uitstoot.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) hanteert stringente eisen voor verpakkingen van voedingsmiddelen. Inzet van gerecycled plastic voor productie van plastic voedselverpakkingen vereist goedkeuring vanuit EFSA. Daarvoor moet gerecycled plastic voldoen aan kwaliteitsnormen. Hoogwaardige sortering is een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan EFSA eisen.

Plastic Pact NL heeft in 2019 de projectgroep “Food2Food” gevraagd te onderzoeken welke technologieën geschikt zijn om plastics efficiënt te scheiden uit afvalstromen. Daarbij is vastgesteld dat het digitale watermerk CurvCode veel potentie heeft. CurvCode is een digitaal watermerk ontwikkeld door technologiebedrijf FiliGrade gevestigd in Eindhoven.

Tijdens het testprogramma wordt de werking van CurvCode gevalideerd in industriële omstandigheden. Afronding van het testprogramma wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2022. Ook de voorstellen voor commerciële introductie moeten dan gereed zijn.

Het project, dat wordt geleid door onafhankelijke projectleider Prof. dr. ir. Roland ten Klooster, is een van 5 landelijke ‘Moonshot’ doorbraakprojecten die jaarlijks worden ondersteund door het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, MKB-Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland en het Groene Brein.

Overige marktpartijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze coalitie, aanmelden hiervoor kan tot 31 december 2021.