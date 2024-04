Het beter en efficiënter sorteren van ingezameld plastic is een essentiële eerste stap naar hergebruik van materialen. Daarom ontving Brightlands Circular Space een subsidie van de Europese unie van ruim 5 miljoen euro. Brightlands Circular Space is gelegen op Brightlands Chemelot Campus en is een samenwerking van Brightlands Chemelot Campus, Universiteit Maastricht en TNO.

Maar liefst 70 procent van het ingezamelde plastic afval in Europa wordt niet gerecycled en eindigt in de verbrandingsoven of op de stortplaats. Veel afval is niet geschikt voor hergebruik, omdat het vervuild is. Het bevat bijvoorbeeld stukjes ijzer of voedselresten. Dit moet en kan anders, vindt Brightlands Circular Space.

Plastic essentieel voor circulaire economie

“Op weg naar een een circulaire economie waarin we grondstoffen kunnen hergebruiken en zo min mogelijk CO2 uitstoten. Het recyclen van materialen – waaronder plastic – is daar een onderdeel van legt Lia Voermans, voorzitter van de Stuurgroep Brightlands Circular Space uit. Om dit echt goed te doen is een slim proces nodig dat we flexibel kunnen inzetten, want de kwaliteit van de aanvoer van het ingezamelde plastic varieert nogal. Daarnaast is het belangrijk dat dit op grotere schaal werkt. Mede met behulp van de JTF-subsidie van 5 miljoen euro gaan we een demonstratie faciliteit bouwen om dit te testen.”

Slimme en flexibele machines

“Het echt goed sorteren en voorbewerken van ingezameld plastic is complex”, zegt Voermans. “We kennen de stappen die we moeten nemen, maar moeten deze nog perfectioneren. Met het analyseren en gebruiken van grote hoeveelheden data – oftewel machine learning – gaan we dit voor elkaar krijgen.”

Hoogwaardige plastics van afval

Het consortium heeft de lat hoog liggen. “We willen hoogwaardige plastics produceren. Deze moeten bijvoorbeeld geschikt zijn voor de verpakkingen van naalden in ziekenhuizen of verpakking van voeding. Plastic kent zoveel toepassingen, het is ondenkbaar dat deze er niet meer zouden zijn. Plastics afschaffen is gewoonweg onmogelijk. Er zijn te weinig alternatieven en de alternatieven die er nu zijn, zijn niet milieuvriendelijker. De oplossing is de plastics zolang mogelijk in de keten houden. Kortom, we moeten toe naar een circulaire economie”

Experimenteren voor vooruitgang

Brightlands Circular Space is een belangrijke plek om nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen die nodig zijn om circulaire plastics te realiseren. Doordat de Europese Unie dergelijke innovaties subsidieert, komen we sneller dichterbij goede en hoogwaardige plastics. De sorteerinstallatie is slechts één onderdeel van Brightlands Circular Space als open toegankelijke demonstratiefaciliteit. Ondernemers, onderzoekers en consortia kunnen gebruik maken van state-of-the-art faciliteiten. Bijvoorbeeld voor de co-creatie van nieuwe verdienmodellen, oplossingen voor vraagstukken als sortering en voorbehandeling van gebruikte fossiele plastics. Er worden ook mogelijkheden onderzocht voor het ontwikkelen en testen van nieuwe materialen en recyclingtechnologieën.

In samenwerking met industriële en diverse andere private en publieke partners, kunnen we nu in de praktijk laten zien wat er voor circulaire plastics op pre industriële schaal mogelijk is, aldus Lia Voermans. Brightlands Circular Space wordt gebouwd van 2024 tot 2025/26.