In Europa neemt het gebruik van gerecycled plastic als grondstof voor nieuw plastic fors toe; met 70% sinds 2018. Plastic productie in Europa is daarmee voor 13.5% circulair. In Nederland wordt 38% van het ingezamelde plastic afval gerecycled. Daarmee doen we het met België, Duitsland en Spanje beter dan het Europese gemiddelde van 26.9%. Voor het eerst werd in Europa meer plastic afval gerecycled dan dat dit werd verbrand of gestort. Ondanks deze mijlpaal, blijft de hoeveelheid plastic afval die wordt verbrand ook alsmaar groeien. In Nederland groeide de hoeveelheid verbrand plastic afval zelfs met 22% in 2022. Dit zijn enkele opvallende zaken uit de tweejaarlijkse rapportage van Plastics Europe, The Circular Economy for Plastics – A European analysis.

Het rapport geeft een uitgebreid overzicht van productie, conversie, consumptie en afvalbeheer van plastics in Europa, inclusief een stand van zaken van productie van plastic uit niet-fossiele grondstoffen door het toepassen van verschillende recyclingtechnologieën.

Oproep voor herstel concurrerend vermogen om circulaire plastic transitie mogelijk te maken Het rapport signaleert ook forse uitdagingen die de verdere groei van circulaire grondstoffen voor plastic frustreren en de broodnodige en gewenste transitie naar een circulair plastic systeem belemmeren. Naast de groeiende hoeveelheid plastic afval die Europees wordt verbrand (+15% sinds 2018) is het verlies aan productie zorgelijk. Het Europees aandeel in de wereldwijde plastic productie daalde van 22% (2006) naar 14% (2022). Het maakt Europa steeds meer afhankelijk van import en ondermijnt de slagkracht en vermogen van de industrie om in de transitie te investeren. Uiteindelijk belemmert dit ook de verduurzaming van veel andere sectoren in de Europese maakindustrie en van andere partners in de waardeketen die van plastic afhankelijk zijn.

Samen werken en gezamenlijk optrekken in fundamenteel andere aanpak

Plastics Europe roept overheden en betrokken partijen in de waardketen op tot meer samenwerking en gezamenlijk optrekken om een plastic transitie in Europa mogelijk te maken. “Het Europese plastic systeem is te groot, complex en onderling verweven om vanuit een enkele schakel te transformeren naar een concurrerend, circulair en netto nul-systeem. We moeten een radicaal andere manier vinden om elkaar te verstaan, de dialoog te voeren en de samenwerking in de keten te versterken en verdiepen. Om deze samenwerking een boost te geven roepen we de Europese Commissie, maar ook de Nederlandse overheid, dringend op tot het opzetten van een dialoog die de voorwaarden voor een zuivere transitie schept, een gezamenlijke blik op belemmeringen en oplossingen bevordert en een concurrerende circulaire plasticketen in Europa veiligstelt.”