Vanaf 1 februari 2023 is Marc Spekreijse directeur van Circular Plastics NL. In deze functie is Marc verantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL, waarin industrie en de onderzoekswereld samenwerken om de waardeketen van kunststofproducten technologisch te innoveren en circulair te maken.

Als directeur zal Marc leiding geven aan het bureau van Circular Plastics NL en de (nog te werven) programmamanagers en het bureau. Bovendien zorgt hij voor de operationele verbinding met zowel het ministerie van EZK, RVO en NWO voor het uitzetten en monitoren calls, en met het ministerie van I&W, om zodoende aansluiting bij het beleid, wetgeving, en Europese ontwikkelingen te borgen.

Bert van der Zwaan, bestuursvoorzitter Circular Plastics NL: “We zijn heel erg blij met de komst van Marc, die we zien als de perfecte verbinder van alle partijen die willen werken aan een maatschappij die circulair is op het cruciale terrein van kunststof. Hij is de juiste man om Circular Plastics NL uit te bouwen tot een belangrijke speler binnen de Nederlandse circulaire economie en een leidend initiatief in Europa.”

Over Marc Spekreijse

Marc heeft chemische technologie gestudeerd met een specialisatie in materiaalkunde / polymeertechnologie. Na een start in research bij AkzoNobel heeft hij vervolgens diverse functies vervuld op het gebied van techniek/innovatie, marketing, sales, business en general management in binnen- en buitenland. Binnen de chemiedivisie van het Duitse familiebedrijf Würth was hij CEO van meerdere bedrijven die actief zijn in coatings en chemische specialiteiten. Recentelijk was hij actief in de verpakkingsindustrie.

Marc over circulaire plastics: “We kunnen niet eindeloos gebruik blijven maken van fossiele brandstoffen als grondstof voor plastics, maar ook niet zonder deze materialen in ons dagelijkse leven. Het programma Circular Plastics NL biedt een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie naar meer circulariteit. Deze transitie vraagt enorme investeringen, inspanningen en innovatie in de gehele waardeketen. Die kunnen we met dit Nationaal GroeiFonds-programma versnellen. Ik hoop met mijn academische achtergrond en internationale ervaring in het bedrijfsleven bij te dragen aan een effectievere samenwerking tussen industrie, overheid en de onderzoekswereld”.

Over Circular Plastics NL

Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal Groeifonds. Het doel is plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma loopt tot en met 2030 en heeft acht programmalijnen. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten.