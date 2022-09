ClimatePartner is een leider in het ondersteunen van organisaties om hun klimaatactie te versnellen, en nu is het tijd om zelf daad bij woord te voegen met een verbintenis tot continue emissiereducties op basis van Science Based Targets.

Tot voor kort werden in het kader van het Science Based Targets Initiative (SBTi) alleen toezeggingen goedgekeurd van bedrijven met meer dan 500 werknemers. De methodes voor kleine en middelgrote bedrijven zijn pas onlangs in april 2022 ingevoerd. Nu ClimatePartner in 2022 meer dan 500 werknemers heeft bereikt, is het een consequente stap om toezeggingen voor emissiereductie op te stellen op basis van de door SBTi verstrekte richtlijnen.

Klimaatvriendelijke en emissiearme bedrijfsvoering is al vanaf het begin een speerpunt bij ClimatePartner. Op het gebied van zakenreizen, kantoorbenodigdheden, catering, technologie en energie zijn er al gerichte processen en regelingen. Resterende uitstoot wordt gecompenseerd via gecertificeerde projecten. Met de inzet op SBT’s zal emissiereductie een nog belangrijker verbeterproces worden.

De wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van ClimatePartner zijn in lijn met de meest recente klimaatwetenschap voor het behalen van de doelstelling van het Akkoord van Parijs – het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Om dit doel te ondersteunen en te bereiken, zal ClimatePartner specifieke reductiedoelstellingen vaststellen en een reductieplan opstellen.

Moritz Lehmkuhl, Founder, en CEO van ClimatePartner legt uit: “Het terugdringen van emissies op korte, middellange en lange termijn is de belangrijkste stap in klimaatactie. Afstemming op SBT’s zorgt ervoor dat we emissies op de meest effectieve manier terugdringen om de klimaatdoelen te halen die in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Aangezien de oproep aan elk bedrijf en elke organisatie is om verantwoordelijkheid te nemen, is het niet meer dan een logische stap dat we er ook voor zorgen dat klimaatactie volledig geïntegreerd is in onze bedrijfsvoering.”

De verbintenis van ClimatePartner tot science-based targets te stellen is in augustus 2022 officieel goedgekeurd door de SBTi en staat nu op de SBTi’s target dashboard.