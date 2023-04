Om klimaatverandering tegen te gaan moeten bedrijven verantwoordelijkheid nemen en hun CO 2 -uitstoot verminderen. Tegelijkertijd worden huidige labels voor klimaatbescherming opnieuw bekeken. ClimatePartner heeft zodoende met “ClimatePartner gecertificeerd” een nieuwe oplossing ontwikkeld die rekening houdt met deze eisen en met name de reductie van broeikasgassen.

Bedrijven die het nieuwe label van ClimatePartner willen gebruiken, moeten hun CO 2 -voetafdruk berekenen en deze regelmatig actualiseren. Op basis daarvan, ook als ze het label alleen voor een afzonderlijk product willen gebruiken, stellen ze reductiedoelen en implementeren ze reeds aantoonbaar reductiemaatregelen. Daarnaast moeten bedrijven een bijdrage leveren om mondiale klimaatmaatregelen te financieren. Het nieuwe label “ClimatePartner gecertificeerd ” staat voor bevestiging van en als symbool voor deze klimaatactie. Het verwijst tevens via een QR-code naar een speciale klimaat-ID-website waar consumenten de klimaatinzet van het betreffende bedrijf volledig kunnen volgen. Met één klik worden reducties weergegeven en daarnaast worden doelstellingen die het bedrijf heeft gedefinieerd om een langdurige bijdrage aan klimaatbescherming te leveren getoond.

Moritz Lehmkuhl, oprichter en CEO van ClimatePartner legt uit: “Ons nieuwe label “ClimatePartner gecertificeerd ” stelt niet alleen hogere eisen aan de inzet voor klimaatbescherming, maar bevestigt ook dat deze voor de lange termijn geldt en onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Dat is een belangrijke doorontwikkeling, omdat het niet meer gaat om een status quo als resultaat, maar om permanente reductie in combinatie met transparantie binnen de stappen op het gebied van klimaatactie van het bedrijf.”

Klimaatbeschermingsbijdrage voor afzonderlijke diensten, evenementen etc. blijft mogelijk

Omdat effectieve klimaatprojecten een onmisbare bijdrage aan mondiale klimaatmaatregelen blijven vormen, biedt ClimatePartner bedrijven die nog geen grote stappen hebben gezet binnen hun duurzaamheidsstrategie, of die niet kunnen voldoen aan de hogere eisen in de toekomst, de mogelijkheid deze te ondersteunen. Dit zijn doorgaans bedrijven die nog aan het begin van hun duurzaamheidstransitie staan, afzonderlijke projecten of eenmalige diensten zoals evenementen waarvoor geen reductiedoelen voor de lange termijn kunnen worden gedefinieerd. In deze gevallen kunnen gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten worden ondersteund die een bijdrage leveren aan de dringend benodigde investeringen voor de realisering van de 1,5 graden doelstelling. Deze vrijwillige inzet wordt aangeduid met het label “Financiële klimaatbijdrage”.

Centraal staat ook in dit geval maximale transparantie: “Wij hebben in het verleden gemerkt hoe belangrijk het is dat klimaatbescherming zichtbaar is en dat zowel bedrijven als consumenten zich hiermee bezighouden”, aldus Lehmkuhl. “Onze strategie om bedrijven te helpen hun inzet voor klimaatbescherming op een geloofwaardige manier te communiceren, zetten wij met onze huidige en reeds beproefde ID-tracking voort. Consumenten komen ook in dit geval via een website te weten welke klimaatbeschermingsprojecten worden ondersteund”.

Het huidige ClimatePartner-label “Klimaatneutraal” zal na een overgangsperiode worden uitgefaseerd en daarna niet meer gebruikt worden.

ClimatePartner biedt het antwoord op de behoefte aan overzichtelijke en transparante inzet voor klimaatbescherming door bedrijven

“ClimatePartner gecertificeerd” is een nieuw kwaliteitskeurmerk en een nieuwe mijlpaal binnen de inzet van bedrijven voor klimaatbescherming. Voor het nieuwe label heeft ClimatePartner daarom een garantiemerk gedeponeerd waarmee de inhoudelijke kwaliteit wordt bevestigd.

Meer informatie over het nieuwe label “ClimatePartner gecertificeerd ” vind je hier.