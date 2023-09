Ouders willen niet alleen de beste keuze maken voor hun kleintje, maar zijn zich óók steeds vaker bewust van de milieu-impact van luiers. Kruidvat lanceert daarom de eerste wasbare luier onder eigen merk in Nederland. Deze herbruikbare luier beschermt de billetjes van een kindje, is gemaakt van de zachtste materialen en houdt een kindje langdurig droog. En dat uiteraard allemaal voor een aantrekkelijke prijs. De Kruidvat Wasbare Luier is vanaf nu verkrijgbaar op kruidvat.nl. Kruidvat biedt naast de nieuwe wasbare luier ook de Kruidvat Pure & Soft luiers en luierbroekjes aan. Deze zijn ClimatePartner gecertificeerd, een label dat wordt toegekend aan bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van klimaatactie.

“Ouders zijn zich steeds meer bewust van de gevolgen van het gebruik van luiers op het milieu. Zij willen een duurzamere keuze maken. Met wasbare luiers wordt per kindje in totaal zo’n 1.000 kilo afval* bespaard”, zegt Niek Schipper, Trading Director van Kruidvat. “Steeds meer ouders vervangen daarom de wegwerpluier voor een duurzamer alternatief. Eerder brachten we onze duurzamere Kruidvat Pure & Soft Luiers op de markt om in te spelen op deze groeiende behoefte aan duurzamere én betaalbare luiers. Vanaf nu gaan we een stap verder door de Kruidvat Wasbare Luier aan te bieden. Kruidvat is hiermee de eerste retailer in Nederland die wasbare luiers onder eigen merk introduceert.”

Betaalbare en duurzamere keuze

De wasbare luier van Kruidvat kan was na was worden hergebruikt. Alleen de inlegvellen worden weggegooid. Deze zijn zacht voor de babyhuid en maken het verschonen van de luier eenvoudig. De vaste absorptiebooster zorgt ervoor dat vocht wegblijft van je kindje. Daarnaast helpen de dubbele lekgootjes en elastieken rondom de luier doorlekken te voorkomen. De verstelbare knoopjes en klittenbandsluiting laten de luier met een kindje meegroeien vanaf 4 tot 15 kg. Kruidvat Wasbare Luiers hebben een buitenste laag van gerecycled PUL die doorlekken voorkomt. Ook de verpakking is van duurzamer materiaal gemaakt; het karton is FSC-gecertificeerd. De luiers kunnen worden gewassen op maximaal 40 graden. De wasbare luier komt in vier vrolijke prints en kan onderweg worden bewaard in de handige bewaarzak met twee aparte, waterdichte vakken. Kruidvat helpt klanten met de nieuwe wasbare luiers aan een eenvoudige, betaalbare en duurzamere keuze.

Kruidvat Pure & Soft, ClimatePartner gecertificeerd

Kruidvat biedt naast de nieuwe wasbare luier ook de Kruidvat Pure & Soft luiers en broekjes. Deze zijn ClimatePartner gecertificeerd, een label dat wordt toegekend aan bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van klimaatactie. Hierbij zijn alle vijf stappen van klimaatactie doorlopen. Dit zijn het berekenen van de CO2-voetafdruk van producten, het opstellen van reductiedoelstellingen, het doorvoeren van reductiemaatregelen, het ondersteunen van klimaatprojecten en het zichtbaar maken van ambitie en prestaties. Door gebruik van het ClimatePartner gecertificeerd label en de bijbehorende klimaat-ID pagina wordt hierover vervolgens transparant gecommuniceerd.”

Met het ClimatePartner gecertificeerd label neemt Kruidvat als grote retailer in de Benelux haar duurzame verantwoordelijkheid. Kruidvat Pure & Soft is speciaal ontworpen om ouders te helpen bij het maken van een bewuste keuze voor het welzijn van hun kinderen en de planeet. Kruidvat Pure & Soft Luiers en Luierbroekjes zijn EU Ecolabel gecertificeerd, gemaakt met 100% gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit en de absorberende kern bevat FSC-gecertificeerde cellulose. Dit houdt in dat de cellulose afkomstig is uit verantwoord bosbeheer. Daarnaast is de absorberende kern natuurlijker van kleur omdat er in de productie geen chemische bleking plaatsvindt. Hierdoor is de impact op het milieu kleiner. Vanzelfsprekend is de verpakking recyclebaar. Om onvermijdbare emissies te compenseren, ondersteunt Kruidvat in samenwerking met ClimatePartner klimaatprojecten die ontbossing tegengaan.

Kruidvat zet zich met de wasbare luier en Kruidvat Pure & Soft Luiers en Luierbroekjes in voor een betere wereld voor toekomstige generaties.

*Bron: https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/uitgelichte-producten/luiers/