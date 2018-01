Circulariteit en technologie belangrijke thema’s op Horecava 2018

Maandag 8 januari gaat de 62e editie van de Horecava van start. Circulariteit en technologie zijn belangrijke thema’s dit jaar. De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen en trends in de horeca volgen elkaar steeds sneller op en gaan hand in hand met ambacht en duurzaamheid. Hoe dit in de toekomst tot uiting komt, is overal op de beurs terug te vinden, van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam.

Innovation & TrendLAB

In het Innovation & TrendLAB zijn innovaties te vinden rondom de vier toekomsttrends: technologie, circulariteit, identiteit en third places. Het prikkelen van de zintuigen staat hierbij centraal; bezoekers zien, proeven en beleven de trends en krijgen zo een voorproefje van de toekomst in de horecabranche. Te zien zijn onder andere:

Wormenhotel: De Urban Composter is een vermicomposteer-meubel (of ook wel wormenhotel genaamd) waarmee lokaal en op de eigen locatie GFT-afval wordt omgezet tot een zeer rijke voeding voor de bodem: wormencompost. Er staan er 10 in Amsterdam en één is te zien op de beursvloer.

Contactloos handenwassen: Een volledig contactloos ‘handcleaning and care system’. Handen worden vanzelf gewassen, gedroogd, gedesinfecteerd en gehydrateerd. En dat met 85% minder water en een besparing in zeep.

3D Food Printing: Zie, proef, ruik, hoor en voel hoe 3D Food print daadwerkelijk werkt. Ingrediënten zoals groente en fruit, chocolade en marsepein en verse kruiden worden geprint tot eetbare kunstwerkjes. In hoeverre zijn koks in de toekomst overbodig?

Delivery Drone & Cannabis Burger in fastservice

Hal 9 is geheel gewijd aan Fast Casual en On the move concepten die inspelen op de trends naar snel, lekker, gezond én duurzaam eten en drinken op high traffic locaties zoals benzinestations, luchthavens en busstations. In fastservice outlets ervaart de bezoeker middels demo’s en workshops wat de trends zijn en hoe daarmee in te spelen is op de consument van vandaag. De allereerste Cannabis Burger in Nederland is vanaf dinsdag 9 januari 2018 te proeven bij de burgerbar in de fastfood zone op de Horecava. Ook is in deze hal een demo te zien van maaltijdbezorging door middel van een drone, de pizzakoerier van de toekomst.

Michiel Bakker, Google Food Services spreekt tijdens opening

Bakker geeft ook een keynote met als thema ’Hoe vergroot je de prestaties van je medewerkers door middel van eten en drinken?’ Door positieve voedsel ervaringen stimuleert Google Food de cultuur, samenwerking en innovatie op de werkvloer. Gezond en lekker eten toegankelijk maken staat hierbij centraal. Eten is naast een persoonlijke en cultuurgebonden activiteit, vooral een sociale interactie die mensen en nieuwe ideeën bij elkaar brengt.

A Beautiful Mess – foodtruck vluchtelingenrestaurant

Vluchtelingen helpen aarden, opleiden en laten doorstromen als volwaardige hospitalityprofessionals. Dat is de missie van A Beautiful Mess. Dit restaurant in de voormalige Bijlmer Bajes is opgericht door Refugee Company. Het restaurant van vluchtelingen in de Bijlmer Bajes staat met een foodtruck in de Foodhal (hal 7). Deze foodtruck is in samenwerking met de foodindustrie voor de Horecava ter beschikking gesteld door de Food Truck Company. Doel is om via crowdfunding geld op te halen voor een eigen foodtruck.

Van Bron tot Bord in Nederland

De bezoeker kan hier zijn kennis vergroten over gezonde lokale producten met meer dan 24 streekleveranciers uit alle 12 provincies. Twee maal per dag is er een kooksessie van drie uur waar gerenommeerde chefs uit Nederland hoogwaardige gerechten met streekproducten bereiden samen met Wereldchef Heinz Reitbauer uit Wenen (Nr. 10 van The World’s 50 Best Restaurants). De nadruk ligt op regiogastronomie en future farming (precisielandbouw gebaseerd op data & technologie).