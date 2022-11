De afgelopen weken is de vakjury van de Horecava Innovation Award druk bezig geweest om de bijna 100 inzendingen voor de Horecava Innovation Award 2023 te bekijken en te beoordelen. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke opening van Horecava 2023 op 9 januari! Per categorie heeft de jury vier genomineerden geselecteerd die tijdens Horecava 2023 kans maken op de Horecava Innovation Award. Ook vond de jury het mooi om te zien dat duurzaamheid, in de vorm van het verlagen van de foodprint, verlagen van impact, minder vlees eten, betere productie en milieuvriendelijke verpakkingen, in alle inzendingen terugkomt. Daarom maken zes bedrijven kans op de Karel de Vos Duurzaamheids Award.