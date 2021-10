Circulair Katoen Initiatief en SUPERNOVA Sportswear onwikkelen sweater van gerecycled katoen

Circulair Katoen Initiatief en SUPERNOVA Sportswear ontwikkelen een sweater van gerecycled katoen. Het doel: een zo hoog mogelijk percentage gebruikt textiel verwerken tot kwalitatief hoogwaardige stof voor duurzame sweaters.

Voor de productie van katoen wordt veel water gebruikt. Zo is voor één (biologisch) katoenen shirt zo’n 2.700 liter water nodig. Door gebruik te maken van gebruikt katoen in combinatie met een duurzame vezel als Lyocell, kan tot wel 2.500 liter water bespaard worden.*

Helaas gebeurt dit nog niet op grote schaal. Naast het behouden van de kwaliteit van de vezels is samenwerking in de keten hierbij een belangrijk aandachtspunt. Veel partijen nemen een gedeelte van het proces (textielinzameling, sorteren, vervezelen, spinnen en weven/breien) voor hun rekening en kijken naar elkaar als het gaat om verduurzaming.

Circulair Katoen Initiatief gebruikt gerecycled post-consumer katoen om nieuw garen van te maken door de coördinatie op zich te nemen en alle partijen in de keten mee te nemen. Anita de Wit (mede-initiator Circulair Katoen Initiatief en oprichter ReBlend): “een van de uitdagingen in de totstandkoming van de circulaire textielmarkt is dat consumenten en producenten zich niet bewust zijn van de milieuschade van textielproductie, en van het belang van hun keuze voor kleding en interieurtextiel gemaakt van hergebruikt textielafval. Wij willen concreet laten zien hoeveel milieuschade kan worden vermeden bij elk product.”

Samen met partners als SUPERNOVA Sportswear wordt het hele proces doorlopen: van het sorteren van gebruikt textiel tot het verwerken ervan in nieuwe producten. Marieke Romano, mede-oprichtster SUPERNOVA Sportswear: “wat ons betreft wordt duurzaam de standaard, óók als het gaat om sportkleding. Als startup lopen we tegen flink wat uitdagingen aan. Dankzij onze samenwerking met Circulair Katoen Initiatief zetten we nu grote stappen en we hopen daarmee straks ook anderen te inspireren, zodat die standaard steeds dichterbij komt.”

*Uitgaande van een shirt van 60% gerecycled katoen en 40% Lyocell. bron: https://ce.nl/publicaties/milieuanalyses-textiel-lifecycle-environmental-impact-assessment-of-textiles/ en https://www.reblend.nl/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-ReBlend-De-winst-van-Circulair-textiel.pdf