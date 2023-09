Niet alleen matrassen en beddengoed, maar ook stoffering van gerecyled materiaal. Dat is de nieuwste stap in de verduurzaming van de beddenbranche. Bedaffair is de eerste speler op de Nederlandse markt die voortaan alleen nog maar hergebruikt katoen en wol gebruikt voor de bekleding van bedden en boxsprings. Daarmee gaat de ambachtelijke, prijswinnende beddenmaker niet alleen de groeiende dump van matrassen te lijf, maar draagt het ook bij aan het verkleinen van de immense textielberg.

De Heemsteedse onderneming is voorloper op gebied van circulair ondernemen. Voor de bedden en boxsprings maakt het louter gebruik van natuurlijke materialen die recyclebaar zijn, zoals kamelenhaar, paardenhaar en hennepwol. Als eerste beddenbedrijf in Nederland opende het vorig jaar een reparatie-atelier. Daarmee kan met een kleine aanpassing of reparatie een bed zelfs na 25 jaar nog een tweede leven krijgen. Jacqueline Cramer, oud-minister en emeritus-hoogleraar duurzame innovatie, noemt het bedrijf ‘voorloper in de ontwikkeling van circulaire matrassen’ en ‘een inspiratie voor andere partijen’.

Voortouw

Nu voegt Bedaffair het standaard gebruik van gerecycled katoen voor stoffering van boxsprings en bedden aan toe. Daarmee is het de eerste in Nederland en is een bijna 100 procent gerecyclede boxspring of bed een feit. Recent is de eerste boxspring bij een klant afgeleverd.

Aanleiding voor het eigen stoffenlabel is de groeiende textielberg. Jaarlijks eindigt in Nederland niet minder dan 170 miljoen kilo aan textiel op een afvalhoop, om vervolgens de verbrandingsovens in te gaan. Daar is niet alleen de kledingindustrie voor verantwoordelijk, maar ook de beddenfabrikanten en verkopers van bijvoorbeeld beddengoed. “Wij vinden dat wij het voortouw moeten nemen om in de hele industrie een structurele verandering in gang te brengen”, zegt Bedaffair-oprichter Marjolein Vaders. Volgens Vaders zijn andere bedrijven terughoudend met het invoeren van dit soort innovaties omdat er nog geen data zijn over rendement en omzet. “Ook zien ze de noodzaak niet en weten niet hoe ze een nieuwe, circulaire koers moeten varen.”

Verantwoordelijkheid

Evenwel zijn sinds afgelopen juli bedrijven die kleding (maar ook bedlinnen) op de Nederlandse markt brengen, verantwoordelijk voor het afval dat ze daarmee achterlaten. Ze moeten voldoen aan de zogeheten Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid Textiel (UPV Textiel). Hieruit volgt dat bedrijven moeten melden hoeveel kilo ze in de handel denken te brengen. Vanaf 2025 moet zeker de helft worden hergebruikt of gerecycled. Bedaffair loopt daar dus ruim op voor.

Bij gebrek aan Nederlandse meubelstoffenweverijen in Nederland haalt het bedrijf het katoen uit Spanje en de wol uit Italië. In die landen worden de stoffen geweven van gered textiel. Het katoen bezit het label ‘The Global Recycled Standard’ (GRS). Dat is een internationale, vrijwillige norm die gerecyclede materialen verifieert en volgt vanaf de recycler tot het eindproduct. De wol bezit het internationale Recycled yarns- label. Bij elke verkochte meter stof wordt een donatie gemaakt aan herbebossingsprogramma Trees for life.

Chemicaliën

Verven is niet nodig, vanwege het grote aanbod van 100 procent wollen truien en 100 procent katoenen kleding. Op die manier wordt milieuvervuiling voorkomen. Het verven van kleding en bedlinnen kost namelijk veel water, waarna chemicaliën in ons oppervlaktewater terechtkomen. Volgens de Wereldbank komt 20 procent van de vervuiling van schoon water op conto van verf en chemicaliën die de textielindustrie gebruikt.

De positieve impact van hergebruikt materiaal voor de stoffering gaat volgens Vaders veel verder. “Voor een gemiddelde boxspring gaat er, inclusief hoofdbord, toch al gauw 12 tot 13 vierkante meter stof doorheen. En het mooie is: En het mooie is: katoen kan in het oneindige hergebruikt worden. Zo gaan we steeds meer toe naar een 100 procent gerecycled boxspring. Wij denken echt dat dit mogelijk is.” De romp van de slaapmeubels is de laatste uitdaging. Die is nu nog gemaakt van duurzaam beukenhout uit Europa. Bedaffair is in gesprek met partijen om over te gaan op circulair hout.