Foodproducent Cérélia brengt een nieuw merk op de markt: OaYeah!, de eerste en enige kant-en-klare pancakes in de supermarkt die gemaakt zijn van haverdrank. De huisgemaakte haverdrank vervangt koemelk: één van de belangrijkste basisingrediënten in een traditioneel pannenkoekrecept, maar ook het ingrediënt met de grootste CO2e-voetafdruk. Met de lancering van OaYeah! wil moederbedrijf Cérélia consumenten helpen een gezondere en milieuvriendelijkere keuze te maken, zonder in te leveren op smaak of structuur.

Er zijn twee varianten: large en fluffy pancakes. Mede dankzij de receptuur met huisgemaakte haverdrank bevatten beide soorten aanzienlijk minder suiker en verzadigde vetten dan koelverse pannenkoeken op basis van koemelk. OaYeah! pancakes hebben hierdoor Nutriscore B. Daarnaast is de CO2e-uitstoot maar liefst 25% (large pancakes) en 30% (fluffy pancakes) lager vergeleken met reguliere kant-en-klare pannenkoeken.

Het geheime ingrediënt van OaYeah! is de huisgemaakte haverdrank. Walter Kluit, CEO van Cérélia: “Ik ben enorm trots dat we onze eigen Oat-no-M!lk hebben ontwikkeld: haverdrank zonder poespas of toevoegingen, maar met de eigenschappen die nodig zijn voor een overheerlijke pannenkoek. Dankzij het natuurlijke zoetje van de haver is er veel minder suiker nodig om lekkere pancakes te maken. Door de haverdrank in huis te maken werd het maakproces nog duurzamer: geen onnodige ingrediënten, geen transport van ingekochte haverdrank en geen afval van verpakkingsmateriaal. Onze missie is geslaagd: wat klein begon met een idee in onze proefkeuken, is nu een gloednieuw merk dat de gezondere keuze voor mens en planeet een beetje makkelijker maakt.”

Huisgemaakte haverdrank versus koemelk

Cérélia werkt samen met CarbonCloud, experts op het gebied van het berekenen van de klimaatvoetafdruk van voedingsproducten. Zo heeft het moederbedrijf achter OaYeah! de uitstoot van alle stappen in het productieproces nauwkeurig berekend. Bij reguliere kant-en-klare pannenkoeken blijkt zo’n 60% van de CO2e-uitstoot afkomstig te zijn van de ingrediënten. Daarvan is het melkingrediënt verantwoordelijk voor maar liefst 25% van de totale CO2e-afdruk van het product. Mede doordat koeien veel methaan uitstoten en er volgens het Voedingscentrum zo’n 1000 liter water nodig is om 1 liter koemelk te krijgen, is de uitstoot van koemelk 1,7 kg CO2e/kg. Dit is zo’n tien keer meer dan de huisgemaakte haverdrank van OaYeah!, die slechts 0,17 kg CO2e/kg uitstoot.

Vijftien keer de wereld rond

Pannenkoekenliefhebbers met hart voor de planeet maken met OaYeah! een duurzamere keuze. Cérélia verwacht komend jaar een miljoen stuks te verkopen in Nederland. In dat geval wordt er zo’n 150.000 kg CO2e bespaard vergeleken met kant-en-klare pannenkoeken van koemelk. Dat is gelijk aan 600.000 km vliegen, zo’n 15 rondjes om de wereld.

Duurzame dromen

Ondanks dat CEO Walter Kluit enorm tevreden is over dit nieuwe product, blijft Cérélia doorwerken aan de verdere verduurzaming van het merk. “OaYeah! pancakes bevatten aanzienlijk minder ei, maar we hebben jammer genoeg nog geen recept kunnen ontwikkelen die volledig vegan is én net zo lekker smaakt. Daar zijn we druk mee aan het testen. Ook blijven we door ontwikkelen en rekenen om onder andere de ingrediënten, het transport en de verpakking nog verder te verduurzamen.”

OaYeah! pancakes liggen vanaf vandaag in de supermarkt.