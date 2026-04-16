Het Nederlandse bedrijf Mother’s Earth introduceert Europa’s eerste PVA-vrije wasstrip. De lancering markeert de volgende stap in innovatie op het gebied van duurzame wasmiddelen. Mother’s Earth kiest voor radicale transparantie: alle testresultaten en ingrediëntenlijsten worden openbaar gemaakt.



PVA in wasstrips: de feiten

De Nederlandse wasstripmarkt groeit en consumenten stellen steeds bewuster vragen over ingrediënten. Polyvinylalcohol (PVA) is het wateroplosbare polymeer dat in de meeste wasstrips als draagstof wordt gebruikt.

Het Europese agentschap ECHA classificeert PVA niet als microplastic. De officiële definitie betreft vaste, onoplosbare deeltjes kleiner dan 5 millimeter die persistent zijn in het milieu. PVA lost op in water en breekt vervolgens af. Sommige organisaties, zoals de Plastic Soup Foundation, plaatsen kanttekeningen bij dit standpunt. De wetenschappelijke discussie hierover is nog gaande.

Consumenten waarderen het wanneer merken open zijn over wat er in hun producten zit. Die vraag naar transparantie groeit in de hele sector.

Eerste PVA-vrij alternatief in Europa

Mother’s Earth introduceert een wasstrip zonder PVA. Het product bereikt gelijkwaardige wasresultaten aan die van de bestaande PVA-variant. Beide varianten blijven beschikbaar in het assortiment. De PVA-vrije wasstrip is een aanvulling, geen vervanging.

De nieuwe variant bevat, net zoals de originele variant, geen polyacrylaten, geen fosfonaten en geen optische witmakers. De kartonnen verpakking past in dezelfde aanpak: geen kunststofolie, volledig recycleerbaar.

Het bedrijf benadrukt dat beide producten microplastic vrij zijn conform de ECHA-definitie.

Openbare testresultaten als merkstrategie

Mother’s Earth publiceert alle testresultaten online. De PVA-bevattende variant toont 90 procent biologische afbreekbaarheid binnen 28 dagen, gevalideerd door onafhankelijk laboratorium TÜV volgens de OECD 301B-methode. Het PVA-percentage in de wasstrips ligt op 20 tot 25 procent, aanzienlijk lager dan het vaak genoemde industriegemiddelde van 60 procent.

Het bedrijf communiceert over zijn producten als “vrij van plastic verpakkingsafval”. Deze formulering weerspiegelt de feitelijke situatie nauwkeurig.

Mother’s Earth is het enige wasstripbedrijf dat biodegradatiepercentages openbaar maakt. Medeoprichter Lisette licht de keuze toe: “Wij willen consumenten niet vertellen wat ze moeten doen. Wij tonen de feiten, zodat zij zelf kunnen bepalen wat bij hen past. Dat geeft ons vertrouwen en hen controle.”

Van startup naar marktleider in transparantie

Mother’s Earth werd opgericht door Lisette en haar zoon Floris. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 500.000 klanten bereikt en is internationaal actief. Een proefperiode van 30 dagen verlaagt de drempel voor nieuwe klanten.

Met de introductie van een PVA-vrij alternatief positioneert het bedrijf zich als eerste aanbieder in een segment dat naar verwachting zal groeien naarmate consumentenbewustzijn over ingrediënten in huishoudproducten toeneemt.