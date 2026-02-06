Kwalitaria zet een grote stap richting een plasticvrije wereld. Als eerste grote cafetariaketen in Nederland introduceert de formule volledig plasticvrije verpakkingen voor haar friet- en snackbakjes. Dit doen ze in samenwerking met verpakkingsleverancier Conpax en Notpla, een ontwikkelaar die plastics in verpakkingen vervangt door op zeewier gebaseerde alternatieven. De nieuwe bakjes zijn dan ook voorzien van een innovatieve zeewiercoating die het plastic beschermlaagje vervangt.

Zeewiercoating vervangt plastic coating

Vaak denken consumenten dat kartonnen verpakkingen al plasticvrij zijn, maar volledig plasticvrije snackbakjes worden vaak nog niet gebruikt. Veel bakjes bevatten aan de binnenkant een dun laagje plastic dat bescherming biedt tegen vet en vocht. Dankzij een mooie samenwerking met leverancier Conpax en Notpla is dit laagje in de friet- en snackbakjes van Kwalitaria nu vervangen door een biologisch afbreekbare zeewiercoating. Hierdoor zijn de verpakkingen écht volledig plasticvrij, wat ook door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is bevestigd.

Door deze nieuwe coating wordt een behoorlijke hoeveelheid plastic uit de keten gehaald. Dit zorgt voor een grote vermindering in CO2-uitstoot. Zo scheelt het jaarlijks 102,5 ton aan CO2. Dat staat gelijk aan 153 retourvluchten tussen Amsterdam en New York. Ook wordt er jaarlijks zo’n 6,9 ton plasticafval bespaard, hetzelfde gewicht als ongeveer vier auto’s samen.

Pionieren in duurzaamheid

“De overstap naar plasticvrije bakjes maakt onderdeel uit van de bredere duurzaamheidsambitie van Kwalitaria”, legt algemeen directeur Joep Leemans uit. In hun duurzaamheidsrapport beschrijft Kwalitaria dat ze in 2030 een CO2-reductie van 60% willen realiseren. Hiervoor hebben ze verschillende doelstellingen gecreëerd, waaronder het verder verduurzamen van het assortiment en het maken van keuzes die leiden tot lagere uitstoot. “Denk aan het duidelijker positioneren van de kipproducten op de website om de verkoop van kip te stimuleren in plaats van rundvlees, het stimuleren van zero dranken, dikkere frietsnijmaten om voedselverspilling te beperken en de ontwikkeling van hybride producten”, laat Leemans weten.

Bijdragen aan de toekomst

“Wij hebben als organisatie een duidelijke duurzaamheidsmissie en deze stap past daar perfect bij”, vertelt Leemans. Met deze stap laat Kwalitaria zien dat verduurzaming in de snackbranche niet alleen noodzakelijk is maar ook haalbaar. “We hebben afgesproken dat we het gewoon gaan doen. En dat maakt deze mijlpaal extra bijzonder.”