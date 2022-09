Koffiebedrijf Wakuli opent zijn eerste koffiezaak. De snelgroeiende Amsterdamse onderneming, opgericht door Yorick Bruins en Lukas Grosfeld, maakt daarmee de eerste stap naar offline retail. Wakuli levert sinds 2019 online kwalitatieve specialty coffee rechtstreeks aan huishoudens door heel Nederland. Vanuit de wens alle koffieliefhebbers de echte smaak van koffie te laten ontdekken wil het ambitieuze bedrijf ook in het straatbeeld aanwezig zijn. De ambitie is om de komende jaren in meerdere steden zaken te openen. De eerste winkel is vanaf vandaag te bezoeken aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Een betaalbare prijs en low-key aanpak is daarbij het onderscheidende vermogen tussen het ruime stadse koffie-aanbod. Grosfeld: “We bieden topkwaliteit koffie tegen gemiddeld meer dan 20 procent goedkopere prijzen dan die van de grotere koffieketens”.

Kwaliteit van koffiebonen voorop

Wakuli is opgericht vanuit een missie de traditionele koffiehandel omver te werpen voor een markt waarin de macht bij de echte smaakmaker ligt: de boer. In de huidige markt wordt alle koffie behandeld als één grondstof, ongeacht herkomst of kwaliteit. Doodzonde en bizar volgens oprichter Yorick Bruins, die meent dat kwaliteit van koffiebonen leidend moet zijn. “Verreweg de meeste koffie die we drinken is van goedkope, slechte kwaliteit”, aldus Bruins. “We zijn gewend geraakt aan met opzet te donker gebrande koffie, om zo de ondermaatse kwaliteit te maskeren. Een kwaliteit die bewust laag is, zodat de inkoopprijs goedkoop blijft. Funest voor de koffieboer, dus dat willen we veranderen. Wij moeten hier de echte smaak van koffie leren waarderen, zodat ze er daar een betere prijs voor krijgen. Win-win dus.”

Toegankelijke kwaliteit voor thuis en onderweg

De sleutel tot verandering van de koffiemarkt ligt volgens Wakuli in specialty coffee uit het niche hoekje halen. Door deze kwalitatieve koffie toegankelijk te maken, wil Wakuli mensen laten overstappen op koffie die beter smaakt en beter is voor de koffieboer. Naast een door heel Nederland beschikbaar koffie-abonnement betekent dit nu ook Wakuli koffie voor onderweg. Oprichter Lukas Grosfeld: “Specialty coffee is nu een exclusieve markt voor een groepje kenners. Koffieboeren hebben er niets aan als dit een niche blijft, dus willen we deze wereld opengooien door specialty coffee super toegankelijk te maken.” Wakuli kiest daarom voor toegankelijke smaken, geeft klanten uitleg en tips en biedt hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs. Grosfeld: “We kopen zelf in en branden zelf en zijn daarom gemiddeld meer dan 20 procent goedkoper dan ketens als Starbucks. Bij hen betaal je bijvoorbeeld voor een espresso €2,80, bij ons €1,70. Ook rekenen we niets extra’s voor plantaardige melk.” Alles om de drempel naar betere koffie zo laag mogelijk te maken, aldus Bruins. “Wij nodigen iedereen uit om langs te komen om je smaakpapillen een beetje wakker te laten schudden. Zaterdag 1 oktober, de Internationale Dag van de Koffie, trakteren we daarbij iedereen op een gratis eerste kop koffie.”

De Wakuli specialty coffee bar bevindt zich op Linnaeusstraat 237a, 1093 EP in Amsterdam en is maandag tot vrijdag van 07:00 tot 17:00 en zaterdag en zondag van 08:00 tot 18:00 open.

Over Wakuli

Miljoenen kleinschalige koffieboeren leven in armoede, omdat hun kwaliteitskoffie wordt verhandeld als grondstof en ze geen goede toegang tot de markt hebben. Wakuli is in 2019 opgericht door Yorick Bruins en Lukas Grosfeld en heeft als missie is om slechte koffie de wereld uit te werken door specialty coffee de standaard te maken. We verkopen verse, lichtgebrande, hoge kwaliteit specialty coffee, rechtstreeks van de boer naar de consument. Onze bonen kopen we in bij een selectie boeren en coöperaties in 14 landen en roosteren we vervolgens zelf in onze branderij in Nederland. We omzeilen daarbij de vele onnodige schakels in de koffieketen en bezorgen koffie direct thuis in de brievenbus. Door langetermijnpartnerschappen aan te gaan stellen we onze partners in staat om in hun boerderijen te investeren en zo een leefbaar inkomen en een duurzamer bestaan op te bouwen. En kunnen wij superverse echt lekkere koffie aanbieden tegen een scherpe prijs.