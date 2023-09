Met de lancering van de Green Silence Ghost 15 zet Brooks Running, expert in prestatiegerichte schoenen, de volgende stap op weg naar het behalen van zijn klimaatdoelstellingen om zo de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen en in 2040 een netto nul BKG-uitstoot te bereiken. De Green Silence Ghost 15 laat zien hoe Brooks innovatieve manieren inzet, door het gebruik van gerecyclede materialen en verfprocessen met een lage milieu-impact. De Green Silence Ghost 15 bevat ‘dope dyed’ textiel en heeft het grootste aandeel aan gerecycled materiaal in vergelijking met andere Brooks schoenen. De Green Silence Ghost 15 sluit aan op de ambitie van Brooks om tegen 2030 in elk product – in zijn volledige productlijn – minstens 50% gerecycled of bio-based materiaal te verwerken. Al deze inspanningen hebben de BKG-uitstoot met 5% per paar verminderd, vergeleken met de Ghost 15*.

De Green Silence Ghost 15 is het resultaat van vele jaren innovatie en onderzoek sinds de lancering van de eerste Green Silence. “Dit seizoen zullen alle schoenstijlen van Brooks voorzien zijn van dope dyed materialen die gebruikt worden in de sockliner bovenstof. Dope dyeing heeft een substantieel lagere impact op het milieu dan traditionele verfprocessen, vermindert het watergebruik met 94% en vermindert de uitstoot van BKG in vergelijking met standaard verfprocessen. De uitstoot wordt gereduceerd met 92% en met 99% minder energie in vergelijking met traditionele verfprocessen,” legt David Kemp, Director of Corporate Responsibility bij Brooks Running, uit. “Dope dyeing, met de besparing van grondstoffen als resultaat, zal de deur openen voor het verkennen van andere low impact verftechnologieën voor de toekomst.”

39,4% van het totale schoengewicht en 79,4% van het totale bovenmateriaal is gemaakt van gerecycled materiaal. Beide hebben het hoogste percentage gerecyclede materialen in vergelijking met de andere Brooks schoenen. De Green Silence Ghost 15 bevat ook 10% gerecycled materiaal in de tussenzool en 25% in het schuim van zowel de tong als de kraag. Het is de eerste keer dat hier gerecycled materiaal is gebruikt.

Een duurzame, zachte landing



De Green Silence Ghost 15 heeft dezelfde kenmerken als zijn voorganger, Ghost 15, die in het najaar van 2022 werd gelanceerd. De extra innovatieve oplossingen zullen in de komende seizoenen in alle schoenen worden toegepast. De premium hardloopschoen bevat de zachte DNA LOFT v2 demping en is lichter dan ooit. Het zorgt voor een zachte landing en stelt lopers in staat om soepele overgangen te maken. Een verbeterde tussenzool biedt daarbij de gevraagde comfort zonder afleiding. Als finishing touch omhelst de 3D Fit Print de voet en zorgt deze voor een goede pasvorm en tegelijkertijd ademend vermogen. De zachte aanrakingspunten zorgen voor comfort, en de padding draagt hieraan bij door wrijving en pijnlijke aanrakingspunten te elimineren.