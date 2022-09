De Zweedse werkkledingfabrikant Fristads blijft toonaangevend op het gebied van duurzaamheid met de lancering van hun tweede milieuvriendelijke hogezichtbaarheidscollectie – gemaakt van duurzame 4-way stretch. De collectie is ideaal voor professionals in de wegenbouw, bouw, transport en logistiek.

“Het is fantastisch om in hetzelfde jaar twee milieuvriendelijke collecties met hoge zichtbaarheid te kunnen lanceren. Dit zijn de meest uitgebreide, duurzaam geproduceerde collecties in het assortiment van Fristads tot nu toe,” aldus Fristads’ Product Director Lena Bay Højland.

Eerder dit jaar kondigde werkkledingfabrikant Fristads aan dat ze in de loop van 2022 twee milieuvriendelijke collecties met hoge zichtbaarheid zullen lanceren. De eerste, de GPLU-collectie van Fristads, werd in januari gelanceerd en is zeer goed ontvangen door de klanten. Terwijl de Fristads GPLU-collectie gemaakt is van biologisch katoen en polyester van gerecyclede PET-flessen, is de nieuwe Fristads GSTP-collectie gemaakt met volledige 4-way stretch van bio-based en gerecyclede materialen.

De Fristads Green High Visibility-collecties bestaan uit een breed scala aan kledingstukken waarmee professionals in de wegenbouw, bouw, transport en logistiek zich van top tot teen kunnen kleden in high visibility-kleding met minder impact op het milieu – zonder afbreuk te doen aan veiligheid of kwaliteit.

Toonaangevend in duurzaamheid



Fristads heeft een langetermijndoelstelling om de werkkledingindustrie te leiden als het gaat om duurzaamheid en heeft baanbrekend werk verricht toen het in 2019 ’s werelds eerste kledingcollectie met milieuproductverklaring, Fristads Green lanceerde. Alle Fristads Green producten hebben een Environmental Product Declaration, een EPD, die de totale impact van het kledingstuk op het milieu laat zien, van constructie en materiaalkeuzes tot afval en transport.

“Ik ben trots op het feit dat wij het eerste bedrijf zijn dat nu duurzamere werkkleding kan aanbieden aan deze grote en belangrijke groep professionals, en dat we blijven werken met zo’n transparant instrument als de EPD, die de totale impact van de kleding op het milieu laat zien. Goede werkkleding moet mensen beschermen, maar liefst met zo min mogelijk impact op het milieu,” aldus Anders Hülse, Managing Director bij Fristads.

Dit is de vierde Fristads Green collectie die wordt uitgebracht. Sinds de lancering van de eerste milieuvriendelijke collectie voor bouw en constructie is het Fristads Green-concept uitgebreid met kleding voor service en industrie en met winterkleding. Het plan is om milieuvriendelijke Fristads Green-kleding in alle productsegmenten aan te bieden.

Feiten: dit is Fristads Green High Visibility



Fristads Green High Visibility bestaat uit twee collecties, GPLU en GSTP. De Fristads Green High Visibility-collecties voldoen aan de groeiende vraag naar hogezichtbaarheidskleding in de transport- en bouwsector. De kleding is ook ideaal voor professionals in de wegenbouw, onderhoud en servic

De Fristads GPLU collectie is gemaakt van biologisch katoen en polyester van gerecyclede PET-flessen. De Fristads GSTP-collectie is gemaakt met volledige 4-way stretch van bio-based en gerecyclede materialen en is verkrijgbaar in drie kleurencombinaties, heeft een brede maatboog en verschillende damesmodellen.