Brooks, expert in schoentechnologie, introduceert de Ghost 15: de perfecte schoen voor lopers die vinden dat er niet zoiets bestaat als te veel demping. De Ghost is geliefd onder lopers vanwege zijn soepele pas en nadruk op balans. Maar wat de Ghost 15 echt speciaal maakt, is zijn ecologische voetafdruk. Ghost 15 – de CO2-neutrale schoen van Brooks – maakt deel uit van Brooks’ streven naar netto nul uitstoot in 2040, door de geproduceerde uitstoot in de productieprocessen te minimaliseren. Meer dan 90% van het textiel bovenwerk is gemaakt van gerecyclede materialen. Daardoor is de CO2-uitstoot teruggebracht tot 9,27 kg per paar Ghosts, 6% minder in vergelijking met de Ghost 14, wat overeenkomt met meer dan 8 plastic flessen of bijna 40 volledig opgeladen mobiele telefoons.

In december 2020 ondertekende Brooks The Climate Pledge, een verbintenis om 10 jaar eerder dan gepland aan het Akkoord van Parijs te voldoen. Brooks is het eerste sportmerk en een van de eerste 50 bedrijven ter wereld die deze belofte hebben ondertekend. “Brooks zet zich volledig in voor het bereiken van netto nul uitstoot, tien jaar eerder dan het doel van het Akkoord van Parijs. Om dit te bereiken, geven we prioriteit aan het verminderen van onze koolstofemissies door materialen in ons product om te zetten in gerecyclede alternatieven, door bijvoorbeeld gebruik te maken van verfprocessen met een lage impact en door materialen en producten in te kopen bij fabrieken die duurzame energie gebruiken”, zo verklaart Hugo Chouissa, Brooks Footwear Merchandiser EMEA. “De Ghost 15 is een nieuwe mijlpaal op weg naar netto nul emissie. Onze toegewijde inzet zal ervoor zorgen dat de Ghost een CO2-neutrale schoen blijft, door onze uitstoot te verminderen en CO2-compensatie te verhogen.”

Vind jouw comfort in de Ghost 15

Demping, reactiviteit en duurzaamheid: de Ghost 15 heeft het allemaal. De hoogwaardige schoen is geüpdatet met een nieuwe, zachte DNA LOFT v2-demping en is lichter dan ooit. Hij zorgt voor een zachte landing en stelt lopers in staat om ‘soepele afwikkelingen’ te maken, ongeacht hoe de voet landt. Een verbeterde voet biedt eindeloos comfort zonder afleiding. En als ‘finishing touch’ omsluit de nieuw ontworpen 3D Fit Print de voet en zorgt zo voor een stevige pasvorm met tegelijkertijd een hoog ademend vermogen. De Ghost 15 beschikt nog steeds over een zacht gevormde zool en heeft een koepelvorm. De zachte contactpunten zorgen voor comfort en de vulling draagt hieraan bij door wrijving en pijnlijke contactpunten te elimineren.

De Ghost 15 heeft een drop van 12 mm en weegt 278 gram (heren) en 249 gram (dames).* De Ghost 15 is vanaf 1 december 2022 verkrijgbaar op www.brooksrunning.nl en vanaf 1 januari 2023 bij geselecteerde retailers voor EURO 150.

*Gewicht van de schoenen is gebaseerd op de Amerikaanse schoenmaat 8,5 voor dames en 9 voor heren.