Vanaf vandaag gebruiken Renewi en PreZero binnen hun Green Collective-samenwerking de duurzamere HVO100-brandstof. Deze hernieuwbare diesel is volledig gemaakt van secundaire grondstoffen. Het is een brandstof waarmee wagens veel minder CO2 uitstoten. En daarom aanzienlijk minder belastend voor het milieu dan fossiele diesel. Het overstappen naar HVO100 is een belangrijke stap voor Green Collective en haar deelnemers in haar voortdurende streven naar duurzaamheid en het verminderen van de ecologische voetafdruk.

HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Door middel van een waterstofbehandelingsproces wordt HVO-diesel geproduceerd. De diesel heeft een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. Hierdoor kan de hernieuwbare diesel direct zonder enige aanpassing worden gebruikt in dieselmotoren. Het gebruik van HVO100 resulteert in een CO2-reductie van maar liefst tot 90% in vergelijking met het gebruik van fossiele diesel.

Door te kiezen voor HVO-diesel dragen de deelnemers van Green Collective bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en van luchtvervuiling, terwijl zij tegelijkertijd blijven voldoen aan de hoge normen op het gebied van mobiliteit en efficiëntie. HVO100 is volledig duurzaam gecertificeerd volgens EU-richtlijnen voor hernieuwbare energie.

“De overgang naar HVO100 sluit naadloos aan bij aan het doel van Green Collective: gemeenten helpen met duurzame inzameling van bedrijfsafval in hun (binnen)steden.”, zegt Eric Pero Directeur Operations van Renewi Nederland. “Door gebruik te maken van HVO100 dragen we bij aan een schonere (binnen)stad en een duurzamere toekomst”.

“Green Collective is ontstaan uit het idee dat we door samen bedrijfsafval in te zamelen, met minder wagens de stad in hoeven te rijden en zo kunnen bijdragen aan schonere lucht. Door nu ook te kiezen voor HVO-diesel, wordt onze bijdrage daaraan groter. Rijden met zo min mogelijk uitstoot is de toekomst. We nodigen dan ook iedereen uit om mee te doen aan deze duurzame transitie door zich aan te sluiten bij Green Collective”, zegt Iwan te Winkel, Directeur Collection & Operations bij PreZero Nederland.

Green Collective verenigt afvalinzamelaars om samen bedrijfsafval in te zamelen. Vijf jaar geleden startte het initiatief met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de Green Deal ZES. Door voortaan met inzamelvoertuigen met een Green Collective-logo via gecombineerde routes te rijden, draagt Green Collective bij aan een schonere, beter bereikbare en veiligere (binnen)stad. Inmiddels is het succesvolle initiatief actief in meer dan 30 gemeenten.