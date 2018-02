Broertje legkip voor het eerst in supermarkt

Eierproducent Kipster heeft alle broertjes van de legkippen groot gebracht. Het vlees wordt bij supermarktketen Lidl verkocht als Hollandse Haanburger. Vanaf maandag zijn de burgers verkrijgbaar.

Leg- en vleeskippen

Dat de haantjes uit de eierindustrie op deze schaal verkrijgbaar zijn in de supermarkt is een doorbraak. Er heerst namelijk een strikte scheiding tussen legpluimvee en vleeskippen. Het grootbrengen van de haantjes is een initiatief van Kipster en Lidl Nederland.

Stap voorwaarts

Ruud Zanders van Kipster: “Ik breng al jaren op kleine schaal zogenaamde leghaantjes groot voor de horeca. Dat we het nu met Kipster in samenwerking met Lidl op grote schaal doen, is een belangrijke stap voorwaarts. Waar eieren zijn is ook vlees, en dat vlees kun je maar beter een goede bestemming geven.”

WakkerDier

Anne Hilhorst van WakkerDier is er ook blij mee: “We hopen dat de consument de haanburgers omarmt. Want daarmee wordt het vergassen van mannelijke kuikentjes verleden tijd.”