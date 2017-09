Opening meest dier-, milieu- en mensvriendelijke boerderij voor legkippen ter wereld: Kipster

Vandaag (15 september) opent in de Gemeente Venray de meest dier-, milieu- en mensvriendelijke boerderij voor legkippen ter wereld: Kipster.

Innovaties

Een greep uit de innovaties die voor het eerst zijn gecombineerd in één boerderij:

de boerderij is ontworpen rond de instincten en de behoeften van de kip;

1.100 zonnepanelen maken de boerderij energiepositief;

de uitstoot van fijnstof is beperkt tot een absoluut minimum, met voor de agrarische sector nieuwe systemen;

de kippen krijgen nieuw ontwikkeld voer dat is gemaakt van reststromen, die het milieu minimaal belasten en niet concurreren met voedsel voor humane consumptie.

Eieren en vlees bij Lidl

De eieren van Kipster zijn exclusief te koop bij Lidl vanaf 26 oktober. Ook verkoopt Lidl als eerste supermarkt in Nederland het vlees van de hanen. Waar legkippen worden geboren, komen namelijk evenveel haantjes ter wereld. Het is gebruikelijk om deze haantjes direct te vernietigen. Dat gebeurt zo’n veertig miljoen keer per jaar in Nederland. Kipster doorbreekt samen met Lidl als eerste dit patroon. Ze brengen de haantjes groot, slachten ze met 17 weken, en maken er Hollandse Haanburgers van.

Ontwikkeling en ondernemers

Aan de bouw van deze eerste boerderij is vier jaar ontwikkeling vooraf gegaan. Talloze partijen waaronder de Nederlandse Dierenbescherming en Wageningen University & Research zijn erbij betrokken. Kipster is een initiatief van vier ondernemers: Ruud Zanders (pluimveedeskundige), Maurits Groen (duurzaam ondernemer), Styn Claessens (boer) en Olivier Wegloop (communicatiestrateeg). Met Kipster onderstrepen deze ondernemers het internationale beeld dat agrarische innovaties uit Nederland komen.

Ruud Zanders: “Al onze eieren en het onvermijdelijke vlees wordt door Lidl verkocht voor een redelijke prijs. Dit is ongeëvenaard. Wakker Dier beloont Lidl zelfs met een positieve radiospot voor deze dierenwelzijnsprimeur.”

Olivier Wegloop: “We beogen het houden van kippen niet alleen in Nederland, maar wereldwijd naar een dier- en milieuvriendelijker plan te tillen. Er is nu al belangstelling vanuit de VS, Canada en een aantal Europese landen.”

Maurits Groen: “Ons streven is een goed betaalbaar ei, dat in alle opzichten duurzaam en klimaatpositief is geproduceerd, met een haarscherp oog voor dierenwelzijn als uitgangspunt, en een fatsoenlijk inkomen voor de boer. Dat is gelukt.”

Styn Claessens: “Met boerenslimheid en de nieuwste technologie hebben we de boerderij van de toekomst gebouwd.”

Locatie

De boerderij staat op het Wusterveld in de Gemeente Venray. Dit gebied is bestemd voor innovatieve landbouw, met oog voor dierenwelzijn en milieu. Kipster is de eerste onderneming in dit gebied.