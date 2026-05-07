Kipster breidt haar productiecapaciteit verder uit met de opening van Kipster Ysselsteyn. De nieuwe locatie nabij Venray is sinds mei 2026 volledig operationeel en voegt jaarlijks 15 miljoen eieren toe aan de productie. Daarmee zet Kipster een volgende stap in haar groeiplan richting tien stallen in 2030.

Al jaren probeert Kipster in Nederland boerderijen bij te bouwen, maar het vergunningsklimaat werkt helaas niet mee. De boerderij in Ysselsteyn is een bestaande stal die grondig is verbouwd en nu voldoet aan de Kipster standaard.

Vergroting beschikbaarheid Kipster eieren bij Lidl



Met de ingebruikname van de nieuwe stal vergroot Kipster niet alleen de productie- en verwerkingscapaciteit, maar ook de beschikbaarheid van haar eieren voor consumenten. Dankzij de uitbreiding kunnen meer Kipster-eieren hun weg vinden naar het winkelschap. Retailpartner Lidl Nederland speelt daarin een belangrijke rol door deze eieren breed beschikbaar te maken voor een groot publiek.

Vertrouwde Kipster aanpak

Kipster Ysselsteyn werkt volgens de vertrouwde Kipster-aanpak, met voer op basis van reststromen en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie en een stalontwerp dat is ingericht om het natuurlijke gedrag van de kip zo veel mogelijk te ondersteunen. De stal heeft veel daglicht, frisse lucht en zowel een binnen-als buitentuin om te scharrelen. De eieren worden bovendien direct op de boerderij gesorteerd en verpakt, wat de keten kort en efficiënt houdt.

Op de nieuwe locatie is ook geïnvesteerd in extra verwerkingscapaciteit. Met een nieuwe sorteermachine kunnen eieren nu tot drie keer sneller worden gesorteerd dan voorheen. Dat maakt de locatie niet alleen efficiënter, maar ondersteunt ook de verdere groei van Kipster.

Ruud Zanders, Co-CEO van Kipster: “Kipster Ysselsteyn is een mooie volgende fase in de groei van ons bedrijf. Door deze samenwerking komen er meer Kipster-eieren voor de consument beschikbaar. Dit is weer een stap die bijdraagt aan de uitvoering van onze filosofie; namelijk een transitie binnen de voedselketen zodat die gaat passen binnen de ecologische grenzen van onze planeet”.

Tim Boonen, bedrijfsleider van Kipster Ysselsteyn: “Het is bijzonder om deze locatie operationeel te zien worden voor Kipster. We hebben elk detail volledig aangepast aan hoe Kipster wil werken: met prachtige binnen- en buitentuinen, voer van reststromen, aandacht voor de kip zelf en een efficiënte keten. Dat we nu, conform de Kipster werkwijze, de eieren zelf voor Lidl kunnen sorteren en inpakken met onze nieuwe machine maakt ons op deze locatie echt trots.”

Het dagelijks leven van de kippen in Ysselsteyn is binnenkort ook weer te volgen via live webcams op de website van Kipster.

Over Kipster

Kipster produceert eieren met aandacht voor dierenwelzijn en circulariteit. Het bedrijf is volledig transparant in alles wat ze doen. Het bedrijf werkt met voer op basis van reststromen en bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie en ontwikkelt stallen die zoveel mogelijk aansluiten op de natuurlijke behoeften van de kip. Kipster is B Corp-gecertificeerd en de eieren dragen het 3 sterren Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.