Breath in Leadership Journey richt zich op grote maatschappelijke en zakelijke uitdagingen

Grote impactvolle veranderingen als politieke machtsverschuivingen, klimaatverandering, Covid-19 en razendsnelle technologische ontwikkelingen stellen mensen, bedrijven en instituties voor grote uitdagingen, kansen en dilemma’s. Met de Breath in Leadership Journey introduceert Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met Conscious Learning Tribe, een innovatieve, holistische kijk op leiderschap. De Journey verbindt leiderschapsvaardigheden met op de natuur gebaseerde (af)leermogelijkheden voor menselijk leiderschap en voor volgende generaties.

De Breath in Leadership Journey is een programma dat is ontwikkeld als een zes maanden durende ontdekkingstocht, gebaseerd op de natuur en oude wijsheden. Het richt zich op (toekomstige) leiders die op bewuste wijze een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan een duurzame toekomst. Deelnemers worden begeleid langs het snijvlak van wetenschap, kunst en technologie, en in contact gebracht met groeiende wijsheid onder mensen die vastbesloten zijn om directe impact te maken in en met hun organisaties. De Breath in Leadership Journey is een uitnodiging aan (toekomstige) verantwoordelijke leiders om samen regeneratieve toekomsten te leiden. Deelnemers aan het programma zijn game changers en leiders die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de non-profit sector of als (sociaal) ondernemer. Het programma vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen en twee andere locaties in Nederland, op Ibiza (Spanje), en deels online. De Breath in Leadership Journey is tevens als digitaal alternatief beschikbaar voor een wereldwijd publiek.

Waarom Breath in Leadership?

Breath in Leadership is een (af)lerende journey waarin individuele en collectieve verouderde aannames worden doorbroken, en waarin deelnemers exploreren en co-creëren met de meest inspirerende mede-deelnemers en gidsen zoals onder meer Alexandra Cousteau (Ocean 2050), Chief Biraci Nixiwaka (Yawanawa) and Ron Garan (ruimtevaart).

Yuri van Geest van Conscious Learning Tribe over de titel van het programma, Breath in Leadership: “De belangrijkste ecologische, sociale, psychologische en spirituele uitdagingen van de wereld hebben allemaal te maken met – een gebrek aan – ademen in jezelf, samen en in onze planeet. Het opkomende leiderschap moet zich inzetten om leven te regenereren, voor iedereen. De Breath in Leadership Journey is bedoeld om radicaal bewustzijn en synergie te creëren met de pioniers en hart-leiders die op een missie zijn om het leven op aarde te ondersteunen. Het programma is bedoeld om kansen en initiatieven ruimte te geven om te ontwikkelen, waarbij “innerlijke en uiterlijke ecologieën”, “vrouwelijke en mannelijke energieën”, “denken en voelen”, “oude en toekomstige wijsheden” en “de mens als natuur en als kosmos” worden geïntegreerd door adem.”

Koen Becking, President and Rector Magnificus of Nyenrode Business University: “Nieuwe generaties zien nu al de dringende noodzaak van een radicaal andere aanpak als het gaat om leiderschap. Door Covid-19 ervaren mensen stress en eenzaamheid en zijn ze op zoek naar verbinding, echt contact en authentieke ervaringen. Andere mondiale ontwikkelingen laten zien dat als we niet op een respectvolle manier omgaan met onze sociale en fysieke omgeving, we complexe problemen op ons pad zullen tegenkomen. Er is behoefte aan nieuwe onderwijs- en persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s zoals de Breath in Leadership Journey. Nieuwe leiders zullen uiteenlopende benaderingswijzen laten zien om de samenleving beter te kunnen dienen.”

Transformatieproces

Het nieuwe programma biedt een innovatieve leerervaring in een tijdgeest die wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid en ambiguïteit. Inspirerende sprekers en gidsen uit binnen- en buitenland geven de deelnemers de nieuwste, inzichten op gebieden als oude wijsheid, regeneratief leiderschap, persoonlijke groei, toekomstvaardigheden en creatief vermogen met behulp van geavanceerde kunst, technologie en organisatie- en werkmodellen. Daarnaast werken de deelnemers aan hun individuele ontwikkeling en verdieping door middel van introspectie, coaching en co-creatie. Ze worden in een transformatieproces begeleid naar een holistische, gezonde en geaarde leiderschapsstijl. Onderdeel van het programma is het ontwikkelen van meta-competenties zoals alignment, purpose, moed, compassie, veerkracht, spel, verbeeldingskracht en intuïtieve besluitvorming.

Van sprekers naar co-creatie

De Breath in Leadership Journey omvat een diversiteit aan inspirerende gidsen. In co-creatiesessies nemen ze de deelnemers van het programma mee naar nieuwe inzichten op basis van hun specialisme, passie en expertisegebieden om verder te gaan dan wat voor de hand ligt. Van Nyenrode leveren prof.dr.ir. Andre Nijhof, prof.dr. Desiree van Gorp, prof.dr. Leen Paape en prof.dr. Rob Blomme een bijdrage aan het programma. Daarnaast werken de deelnemers samen met een internationale line-up van toonaangevende gidsen, waaronder Mariana Mazzucato, Douglas Rushkoff, Azeem Azhar, Susan J. Schmitt, Robert McKee, Sara King, Tim Leberecht, Daniel Christian Wahl, Laura Storm, Refik Anadol, Daan Roosegaarde, Spring Cheng en Ron Garan.

Hybride ervaringsleren en betrokkenheid

De eerste Breath in Leadership Journey begint op 25 november 2021 en loopt tot 29 mei 2022. Het bestaat uit achttien modules met tweewekelijkse opdrachten om te reflecteren op de daadwerkelijke voortgang en integratie in het dagelijkse leven, in samenhang met voortdurende maatschappelijke betrokkenheid. De groep deelnemers wordt bewust samengesteld uit (informele) leiders uit verschillende sectoren waarbij wordt gelet op een balans in geslacht, leeftijd en etniciteit. Meer informatie over het programma en de sprekers en begeleiders is te vinden op www.breathinleadership.com and www.nyenrode.nl/ breathinleadership.