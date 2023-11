In een tijd waarin duurzaamheid en samenwerking onmisbaar zijn geworden, kondigt Sdu met groot enthousiasme haar nieuwste samenwerking aan met de HAN University of Applied Sciences. Deze samenwerking is niet zomaar een partnerschap; het is een weerspiegeling van onze gedeelde visie op een duurzamere toekomst, gerealiseerd door het onderwijzen van de volgende generatie over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De HAN, een gerenommeerde onderwijsinstelling in Gelderland, zal Sdu’s vooruitstrevende software ‘JES! Knowledge’ integreren in hun CSRD-minor. Dit programma, een kernonderdeel van Sdu’s ‘Journey to Epic Sustainability’, combineert kennis, software, data en training om een holistische benadering van duurzaamheid te bieden.

Esther van Doesburg: ‘’Wij bij Sdu geloven in de kracht van samenwerking. Het samenbrengen van onze expertise met de educatieve sterkte van de HAN is een droom die werkelijkheid wordt. Het is onze gezamenlijke missie om studenten niet alleen te onderwijzen, maar ook te inspireren om actieve voorvechters van duurzaamheid te worden in hun toekomstige professionele leven.’’

JES! Knowledge zal een cruciale rol spelen in deze educatieve reis. Het programma is zorgvuldig ontworpen om studenten te voorzien van een diepgaand begrip van ESG-wetgeving en -normen, essentieel voor toekomstige professionals in een wereld waarin duurzaamheidsrapportages steeds belangrijker worden.

Janine Heemskerk: ‘’Dit initiatief is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot betekenisvolle en blijvende verandering voor de volgende generatie.’’

Bij Sdu, met onze rijke geschiedenis van meer dan 200 jaar en als deel van het internationale netwerk Lefebvre Sarrut, streven we ernaar om voortdurend innovatieve oplossingen te bieden. Deze samenwerking met de HAN is een krachtige bevestiging van onze inzet voor duurzaamheid en het delen van kennis.