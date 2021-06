Botanisch brouwer Lowlander vraagt subsidie aan op drinken van bier

Waddengebied sleutel tot klimaatherstel

Wat niet veel Nederlanders weten is dat het Waddengebied sinds 2009 op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Het is Nederlands grootste en meest dynamische natuurgebied en daarmee een cruciale bondgenoot in het tegengaan van klimaatverandering. Mariene ecoloog Dr. Laura Govers: “Een dichtbegroeide zeebodem is belangrijke klimaatbuffer: het vergroot biodiversiteit en slaat bovendien in grote getalen CO2 op. Van de 150 km2 Waddenzeebodem die ooit met zeegras bedekt was – dat is zo’n 22.500 voetbalvelden – is bijna niets meer over. Dat is zorgelijk. Er wordt gelukkig al jaren hard gewerkt aan het herstel van de Waddenzeebodem en de actie van Lowlander geeft dit herstel hopelijk een stevige boost.” Lowlander wil met de subsidie de zeegrasvelden in het Waddengebied de komende jaren in hoger tempo aanvullen en uitbreiden