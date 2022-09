Botanisch brouwer Lowlander haalt een frisse wind door het herfstbok seizoen en introduceert de Lowlander Pumpkin Weizen (5% abv). Aansluitend op de ambitie van het biermerk om in 2030 ‘Nature Positive’ te worden, draagt de Pumpkin Weizen bij aan de strijd tegen voedselverspilling. Het herfstbier is gebrouwen met geredde pompoenen die vanwege schoonheidsfoutjes niet verkocht konden worden. De Lowlander Pumpkin Weizen is vanaf nu onder andere verkrijgbaar bij Albert Heijn, in de betere horeca en via de webshop van Lowlander.

Fris & vol citrus

Hoe kan de herfst nu beter gevierd worden, dan met bier passend bij iedere geur en kleur van het seizoen? Gebrouwen met natuurlijk zoete pompoen en gekruide sinaasappel is Lowlanders 5% Pumpkin Weizen een toegankelijk bier vol citrustonen en aangename bitters. Chief Botanical Officer Frederik Kampman: “Het najaar staat veelal in het teken van bokbieren, die voornamelijk te herkennen zijn aan hun zoete, vrij zware karakter. We kozen voor een veel frisser alternatief door te brouwen met seizoensgebonden botanicals die het herfstgevoel perfect weten te vangen – zonder dat het te heftig wordt. Het resultaat is een niet te zoet, makkelijk doordrinkbaar bier waar we tegelijkertijd pompoenen mee hebben kunnen redden. Zo ga je terwijl je geniet van een botanisch gebrouwen bier ook nog eens voedselverspilling tegen”.

Red de pompoen

Zo’n 39% van alle voedselverspilling vindt plaats nog voor het de schappen of horeca heeft kunnen bereiken. Dat geldt ook voor veel pompoen die niet aan de schoonheidseisen voldoen. Kampman: “Wanneer pompoenen afwijken van het ideale formaat of een plekje of pukkeltje hebben, zijn ze vaak niet goed genoeg voor de verkoop. En dat terwijl er aan de smaak niets mankeert. Als botanisch brouwer zijn we continu op zoek naar manieren om in de juist balans samen te werken met de natuur, zonder te veel te nemen en waar mogelijk ook weer terug te geven.” Om zo lang mogelijk van de natuur te kunnen genieten, heeft Lowlander de ambitie om in 2030 ‘Nature Positive’ te worden. Verspilling tegengaan is een van de pijlers waar het biermerk zich op richt om dat doel te behalen. “Door juist met deze pompoenen te brouwen, gebruiken we wat we al voorhanden hebben en voorkomen we dat een mooi product weggegooid wordt.”

Het is niet de eerste keer dat Lowlander brouwt met natuurlijke reststromen. Zo is er de 0.00% Wit gebrouwen met overgebleven citrusschillen uit de horeca, de Winter I.P.A. gebrouwen met teruggewonnen sparrennaalden afkomstig van kerstbomen en lanceerden ze eerder dit jaar de meest duurzame gin ter wereld, de Lowlander gin.

Lowlander Pumpkin Weizen is vanaf nu onder andere verkrijgbaar bij Albert Heijn, in de betere horeca en via de webshop van Lowlander vanaf €2,29.