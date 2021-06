Botanisch bierbrouwer Lowlander lanceert klimaatpositieve lager

Een biertje dat klimaatverandering tegengaat. Was het maar zo simpel, hè? Gelukkig heeft botanisch brouwer Lowlander heel.cool.nieuws! Hun allernieuwste Cool Earth Lager, met een subtiele kick van citroengras, is goed voor jouw smaakpapillen én de planeet. Lowlander lanceert een biertje dat eígenlijk subsidie verdient. Waarom? Voor iedere verfrissende pilsener die over de toonbank gaat, plant de brouwer in samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties, zeegras in het waddengebied. En dat is noodzakelijk, want dit essentiële grasje slinkt al jaren in rap tempo, terwijl de klimaatimpact hiervan enorm is. Zeegras neemt namelijk wel 35 keer effectiever CO2 op dan het tropisch regenwoud. Met deze klimaatpositieve pilsener maken we vanaf vandaag samen de aarde een stukje koeler!

Subsidiewaardig biertje

Dat we niet meer om de gevolgen van klimaatverandering heen kunnen, is wel duidelijk. Het team van Lowlander neemt de boodschap dat we geen tijd te verliezen hebben dan ook heel serieus. It’s time to step up our game, mensen! Na ‘de Winter I.P.A’ gemaakt van afgedankte kerstbomen en een witbier van leftover sinaasappelschillen, is de Cool Earth Lager de nieuwste impactvolle toevoeging aan het assortiment.

Chief Botanical Officer, Frederik Kampman: “Al ons bier wordt gebrouwen in de Lage Landen, een stukje van de wereld dat grotendeels onder zeeniveau ligt. Wij zijn ervan overtuigd dat een beetje oer-Hollandse vindingrijkheid, gecombineerd met de kracht van de natuur, eindeloze mogelijkheden biedt. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van het feit dat we al het moois dat de natuur te bieden heeft niet voor lief kunnen nemen.”

Toen de Lowlanders ontdekten dat zeegras een krachtige bondgenoot is tegen het opwarmen van de aarde, werd het plantje leidend bij de ontwikkeling van hun nieuwste biertje. Bij de productie van de klimaatpositieve Cool Earth Lager wordt 0,5kg CO2 uitgestoten, terwijl 1 zeegrasplantje 25kg CO2 kan opnemen. “We kozen strategisch voor een frisse lager (pils), samen met een non-alcoholische variant, omdat dit 80% is van al het bier dat in Nederland wordt verkocht. Zo wordt klimaatverandering tegengaan niet alleen heel leuk en makkelijk, maar het is ook de meest lekkere én smaakvolle optie. “Met dit biertje kunnen we zoveel positieve impact maken, je zou haast denken dat we er subsidie op zouden moeten krijgen, toch?” aldus Kampman.

Slok voor slok het verschil maken

Het Waddengebied, sinds 2009 beschermd UNESCO werelderfgoed, is Nederlands grootste en meest dynamische natuurgebied en daarmee een cruciale bondgenoot in het tegengaan van klimaatverandering. Om positieve impact te maken slaat Lowlander de handen ineen met het project Zeegrasherstel Waddenzee. Het doel van deze unieke samenwerking? Het beschermen en verrijken van de aarde door extra zeegrasvelden aan te planten. Dit is noodzakelijk omdat het zeegras de afgelopen jaren wereldwijd enorm slonk (bij onze westerburen gaat het om een verlies 92%), terwijl dit een belangrijke klimaatbuffer is die de biodiversiteit vergroot en in grote getalen CO2 opneemt. Europa had ooit het grootste zeegras gebied wereldwijd, waarin het waddengebied een grote rol speelde.

Marien ecoloog Dr. Laura Govers: “Vóór 1932 hadden we ongeveer 150 km2 zeegras in de Nederlandse Waddenzee, dat zijn ongeveer 22.500 voetbalvelden, in 2000 was daar nauwelijks iets van over! Het zeegras is dus bijna helemaal verdwenen uit de Nederlandse Waddenzee. Er wordt al jaren hard gewerkt aan het herstel hiervan en met de steun van Lowlander kunnen we de zeegrasvelden de komende jaren in hoger tempo aanvullen en uitbreiden. Door simpelweg een lekker biertje te drinken, draag je structureel bij aan het opslaan van CO2, het verbeteren van biodiversiteit en het afkoelen van de aarde.” Slok voor slok het verschil maken was nog nooit zo lekker.