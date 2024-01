Boon stopt met haar vleesvervangers in retail: per week 8 liggen ze niet meer in de schappen van je lokale supermarkt. Dus voor al onze trouwe fans: ren nog snel even naar de Dekamarkt of Jumbo!

Toevoeging aan het schap

BOON heeft aan het begin gestaan van een categorie die nu niet meer weg te denken is uit de supermarkt. In 2015 begonnen wij als eerste vegan food start-up van Nederland met het maken van

volledig plantaardige, sojavrije vleesvervangers op basis van bonen. Daarmee voegden we een lekkerder, duurzamer alternatief toe aan het vleesvervangerschap.

Het is mooi om te zien dat ons voorbeeld is gevolgd. De categorie vleesvervangers is volwassen geworden, en dat betekent opboksen tegen huismerken aan de ene kant en de grote merken met

diepe zakken aan de andere. Naast veranderingen in de categorie is ook onze visie op voedsel verder ontwikkeld waardoor we onze missie, mensen meer bonen laten eten, op een andere manier willen invullen.

Voetafdruk verkleinen

We staan met z’n allen voor de uitdaging om duurzamer te leven, onder meer door de manier waarop we voedsel produceren en consumeren. Wij geloven in een groter aandeel plantaardige voeding van lokale en biologische oorsprong. Met een gezond verdienmodel voor iedereen in de keten, waarbij landbouw, natuur en biodiversiteit elkaar versterken. We gaan voor minder ultra-bewerkt en meer puur natuur, uiteraard met bonen in de hoofdrol!

Voortrekkersrol

Vanuit onze missie hebben we het afgelopen jaar ‘Pakje BOON’ gelanceerd. Hippe, CO2-reducerende pakjes bonen in twee lijnen: BOON Originals en BOON in saus. Met dit prijswinnende concept hebben we het conservenschap van de supermarkten nieuw leven ingeblazen, de rest van de industrie geïnspireerd en we maken het voor iedereen nóg lekkerder en makkelijker om meer bonen te eten.

Foodservice

In foodservice is er op het gebied van sojavrij en plantaardig aanbod nog heel wat ruimte om waarde toe te voegen en meer bonen te serveren. Daarom blijven we daar de producten van onze

professionele lijn BOON Chefs voeren.

We zijn trots dat we de categorie vleesvervangers mede hebben kunnen bouwen. Nu door met Pakje BOON waarmee we duurzaam blijven innoveren en inspireren -met bonen in de hoofdrol!

BOON vleesvervangers out!