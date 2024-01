Op 3 februari start #BEANMEAL, een landelijke activatie ter stimulering van de peulvruchtenconsumptie. Supermarktketens, cateraars, producenten en maatschappelijke organisaties zetten zich in om alle Nederlanders in de ban van de boon te krijgen. De activatie is voortgekomen uit de Bean Deal, onderdeel van de Nationale Eiwitstrategie.

Iedereen aan een #BEANMEAL

Nederlanders consumeren gemiddeld 50 gram peulvruchten per week. Dat is minder dan de helft van de hoeveelheid die het Voedingscentrum aanbeveelt. Doel van de activatie is dan ook om alle Nederlanders rondom Wereldpeulvruchtendag – 10 februari – thuis of buitenshuis te laten genieten van een Bean Meal: een product of gerecht op basis van bonen. Van bruine boon tot lupine, van kikkererwt tot veldboon, van edamame tot kapucijner. In een salade, pokebowl, wrap of als snack, of verwerkt tot een burger, plantaardige variatie op yoghurt, soep of spread voor op brood.

Versnelde realisatie Eiwittransitie-doelstellingen

Sinds 2022 heeft ons land een nationale doelstelling: uiterlijk in 2030 bevat ons gemiddelde voedselpatroon weer meer dan 50% plantaardige eiwitten en minder dan 50% dierlijke eiwitten. Supermarktketens en cateraars hebben inmiddels eigen doelen ten aanzien van de verhouding tussen plantaardig en dierlijk eiwit in hun verkopen, onder meer te vinden in de Superlijst Groen. #BEANMEAL versnelt de realisatie van al deze doelstellingen, bonen zijn immers een belangrijke bron van eiwit.

In de ban van de boon

#BEANMEAL-partners geven hun eigen invulling aan de activatie. Supermarkten als PLUS, Lidl, Ekoplaza en Albert Heijn brengen de boon onder de aandacht via aanbiedingen, in winkels en online. Hierbij ondersteund door producenten zoals Bonduelle, BOON, HAK, Schouten Europe en ME-AT the alternative. Cateraars Hutten, Compass, Vermaat en Vitam zetten de boon op het menu in verschillende restaurants. De producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland organiseert speciale Bean Meals op locatie.

Meer dan gezond & lekker

Peulvruchten zijn niet alleen gezond, lekker en voedzaam; de teelt draagt ook bij aan een vruchtbare bodem en de biodiversiteit. Hier komt bij dat Nederland haar afhankelijkheid van niet-Europese eiwitimport wil verminderen. In 2020 startte hiertoe de Nationale Eiwitstrategie, met de Bean Deal als resultante. #BEANMEAL geeft dan ook extra aandacht aan producten met bonen geteeld door Nederlandse boeren.

Meer informatie

#BEANMEAL vindt plaats van 3 -10 februari 2024. www.beanmeal.nl geeft meer informatie over de activatie, de waarde van peulvruchten, deelnemende partijen en voorbeelden van producten met Nederlandse bonen. Partners vinden er de #BEANMEAL toolkit met visuals, slogans en recepten, ter inspiratie om te verwerken in eigen campagnes en acties.