BOON pioniert met lancering plantaardige braadworstje en gehakt op basis van veldbonen

Bij BOON zijn ze dol op bonen. Want bonen zijn niet alleen lekker, bonen bevatten veel plantaardige eiwitten én het telen hiervan is goed voor de landbouwgrond. En omdat het lievelingsingrediënt van BOON in zoveel variaties komt, gebruiken ze graag veel verschillende soorten. Zelfs de bonen die we al een beetje vergeten waren, zoals de veldboon. Want een veldboon is een superheld van een peulvrucht, bomvol eiwitten, en het gebruik van verschillende bonen stimuleert de biodiversiteit. BOON ontwikkelde er twee overheerlijke nieuwe varianten mee: BOON braadworstjes en BOON gehakt. Twee volledig plantaardige alternatieven die spectaculair goed smaken!

BOON ziet de boon als plantaardig eiwit van de toekomst. Het innovatieteam van BOON is daarom continu bezig met het bestuderen van verschillende bonen om daar nieuwe en lekkere alternatieven van te ontwikkelen. Zo ook de veldboon, een boon die in Nederland vooral gebruikt wordt als veevoer. Zonde, vond BOON, want veldbonen zijn heerlijke superbonen met tal van voordelen: je kan er niet alleen ontzettend veel lekkere dingen van maken, ze zijn ook nog eens heel eiwitrijk en daarmee een goed alternatief voor bijvoorbeeld sojabonen. Daarnaast is de veldboon zeer goed lokaal te verbouwen, houdt het stikstof vast en door het telen verbetert de bodem en de biodiversiteit. Tijd dus voor een flinke opmars van de veldboon op de Nederlandse eettafel, in de vorm van BOON gehakt & BOON braadworstjes.

BOON Braadworstjes

De mild-kruidige sappige BOON braadworstjes zijn de ideale match bij een stamppotje of stoofschotel. Makkelijk in een wrap of salade en dankzij z’n handzame formaatje ook lekker bij de borrel of aan de ontbijttafel. De worstjes zijn gemaakt van veldbonen: zonder gluten maar vol eiwitten, vezels en smaak. En ook nog eens helemaal vegan én een bron van ijzer en vitamine B12.

BOON gehakt

Het BOON gehakt is gemaakt op basis van de veldboon gecombineerd met quinoa. Het is een vegan product dat arm is aan verzadigde vetten, maar toch zo mals, sappig en stevig dat je het kunt rullen en rollen in ballen en burgers en op nog veel meer lukt-altijd-manieren. Daarnaast zit het gehakt boordevol eiwitten en vezels, en is het ook nog eens een bron van ijzer en Vitamine B12!

BOON gehakt & BOON braadworstjes zijn nu verkrijgbaar bij Albert Heijn.