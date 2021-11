Bij de Green Sneaker Store vind je gympen gemaakt van appels, druiven en cactus

Op 9 november a.s. opent de Green Sneaker Store zijn deuren in de 9 straatjes in Amsterdam. Van de zool van kurk tot aan de veters van juten zakken: alle schoenen in de Green Sneaker Store zijn gemaakt van gerecyclede materialen. De Green Sneaker store is de eerste sneakerwinkel van Nederland waarbij alle sneakers 100% dierproefvrij, bio-based en gerecycled zijn gefabriceerd.

Anything can be changed

De winkel voert de complete collectie van het Italiaanse innovatieve sneakerlabel ACBC, (Anything Can Be Changed), de eerste en enige B Corp in Italië in het schoenen segment, gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van duurzame schoenen. Naast de eigen collectie vind je in de winkel ook speciale ontwerpen van ACBC voor andere merken, zoals Missoni, Moschino, Save the Duck, Philip Modell, Alexander Smith en Alice+Olivia.

Fall/Winter 21/22

De FW21/22 collectie biedt modellen met een comfortabele en eigentijdse stijl, ideaal voor zowel werk als vrije tijd. Op de voorgrond staat deze winter de nieuwe Eco J, met een modern design geschikt voor elke gelegenheid. De bestseller Evergreen staat garant voor een onberispelijke look, waar u ook bent. De Ecowear, GreenTrek en RecycleOne lijnen zijn sportief en met een outdoor look’n’feel perfect voor in de stad.

Als je de schoenen ziet en vasthoudt, is haast niet voor te stellen dat ze zijn gemaakt van natuurlijke producten, zoals appels, druiven en cactus. Als alternatief voor dierlijk leer gebruikt ACBC-maiszetmeel en ‘wineleather’: de allernieuwste milieuvriendelijke vervanging voor leer gemaakt van de schil, stelen en pitten van de druif, wat overblijft bij het maken van wijn. Ook gerecyclede PET flessen, algenschuim en gerecycled rubber worden verwerkt in de schoenen voor de binnen- en buitenkant, veters en zolen.

De sneakers variëren van kleurrijk tot zwart met wit – sportief en zakelijk. De prijzen variëren tussen de €89 en €250.

De Green Sneaker Store in de Wolvenstraat in Amsterdam is strak ingericht en doet zijn naam eer aan met vele groentinten. Overal in de winkel komt de missie van ACBC terug door zo transparant mogelijk te laten zien waarvan de schoenen zijn gemaakt – van stickers op de grond en aan de muur tot aan het televisiescherm in de passpiegel. De missie van ACBC is om tot volledige circulariteit te komen door traditionele grondstoffen te veranderen en productieprocessen met duurzame initiatieven te innoveren. Zelfs oude of kapotte sneakers kun je inleveren, waarna ze worden gebruikt als materiaal voor in speeltuinen.

Webshop