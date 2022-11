Vandaag opent Braskem de eerste Nederlandse bio-based plastic pop-up store op Station Rotterdam Centraal. Hier kunnen bezoekers op educatieve en interactieve wijze kennismaken met bio-based plastics; duurzame plastics gemaakt van suikerriet. Uit onderzoek[1] blijkt dat 57% van de Nederlanders nog nooit van dit type plastic heeft gehoord, terwijl het een belangrijke bijdrage kan leveren aan een CO2-neutrale kunststofindustrie. Gedurende de maand november wordt de stad Rotterdam in 3D gebouwd van gerecycled plastic, zodat bezoekers de stad kunnen zien groeien. De I’m green™ pop-up store is dagelijks open van 7 tot 30 november, van 8:00 tot 20:00 uur (met uitzondering van zondagen).

Suikerriet sap en 3D-printer

Plastic van suikerriet. Hoe dan? Bezoekers van de I’m green™ pop-up store kunnen de gehele maand november leren over bio-based plastic en zo kennismaken met de toekomst van de plasticindustrie. De store biedt een educatieve en interactieve ervaring waarbij de groene impact van bio-based plastic inzichtelijk en tastbaar wordt. Bezoekers kunnen via een korte looproute ontdekken hoe het natuurlijke basismateriaal, suikerriet, omgetoverd wordt tot een bio-based plastic eindproduct, van melkfles tot ondergoed. Zintuigen worden geprikkeld aangezien het gehele productieproces kan worden ervaren door te proeven, voelen, zien en horen. Het hoogtepunt is de 3D-printer, waarmee de stad Rotterdam gebouwd zal worden vanuit gerecycled plastic.

Bio-based plastic: een duurzaam alternatief voor plastic

De I’m green™ pop-up store is een initiatief van het Braziliaanse Braskem, ’s werelds grootste biopolymerenproducent (bio-based plastics), met Europees hoofdkantoor in Rotterdam. Het bedrijf produceert al meer dan tien jaar bio-based plastics op basis van suikerriet, onder de merknaam I’m green™. Bio-based plastic is een duurzaam alternatief voor regulier plastic en wordt gemaakt van planten, zoals suikerriet en maïs. Planten vangen CO2 op uit de atmosfeer en vormen een hernieuwbare bron, waardoor bio-plastics een groot klimaatvoordeel hebben op reguliere plastics. Als onderdeel van Braskems missie om net zero emissies in 2050 te bereiken, is het bedrijf van plan om de komende jaren zijn wereldwijde productiecapaciteit van bio-based plastic uit te breiden naar 1 miljoen ton tegen 2030. Daarmee wordt zijn huidige capaciteit vervijfvoudigd.

Nederlandse consument vindt soorten plastic verwarrend

Slechts 1% van al het reguliere plastic wereldwijd is bio-based plastic. Streven van Braskem is om met I’m green™ daar verandering in te brengen. 81% van de Nederlanders vindt echter de verschillende soorten duurzame kunststoffen verwarrend en meer dan de helft (57%) heeft nog nooit van bio-based plastics gehoord[1]. De I’m green™ pop-up store is een belangrijke stap voor Braskem om samen met de Nederlandse consument te werken aan de plastictransitie.

“We zitten allemaal in dezelfde situatie en alleen door samen te werken kunnen we een duurzame toekomst realiseren. Wij geloven dat bio-based plastic een duurzame oplossing is voor de samenleving en een sleutelrol kan spelen in de plastictransitie. Een deel van onze verantwoordelijkheid is om Nederlanders bewust te maken van bio-based plastic, zodat we een stap dichterbij een CO2 neutrale en circulaire economie komen”, aldus Marco Jansen, Global Leader Polymers bij Braskem.

Bezoek de pop-up

De I’m green™ pop-up store is geopend van 7 tot 30 november op Rotterdam Centraal Station, naast spoor 2. Deze is elke dag voor iedereen met een geldig vervoersbewijs te bezoeken van 08:00 tot 20:00 uur (met uitzondering van zondagen).

[1] Onderzoek uitgevoerd door Motivaction in 2021 onder meer dan 1.000 Nederlandse consumenten, in opdracht van Braskem.