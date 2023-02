Beyond Meat®, een voorloper op het gebied van plantaardig vlees, breidt het aanbod uit in Nederland met een reeks overheerlijke plantaardige Chicken-Style producten, waaronder de gloednieuwe Beyond Burger® Chicken-Style, Beyond Schnitzel®, en Beyond Tenders™. De smakelijke nieuwe innovaties zijn vanaf deze week verkrijgbaar bij geselecteerde Albert Heijn- en Jumbo-winkels.

Zoals alle Beyond Meat-producten, zijn ook de Beyond Chicken-Style-producten gemaakt van plantaardige ingrediënten en zo ontwikkeld dat ze qua textuur, bereidingswijze en smaak voldoen aan de verwachtingen van de consument. De nieuwe producten zijn krokant van buiten, door een laagje paneermeel, met een malse sappige bite vanbinnen. Ze vallen in de smaak bij zowel carnivoren, flexitariërs, vegetariërs als veganisten en zijn hierdoor perfect voor een grote variëteit aan smakelijke warme maaltijden voor iedere foodliefhebber. Bovendien kunnen ze ook nog eens snel en eenvoudig worden bereid in de koekenpan, airfryer of oven. Hoe makkelijk wil je het hebben!

Kenny Mayoral, R&D Director EMEA, Beyond Meat: “In onze zoektocht om plantaardig vlees toegankelijker te maken, passen we ons portfolio voortdurend aan en verfijnen we het om aan de verschillende Europese smaakvoorkeuren te voldoen. We zijn verheugd om ons nieuwe assortiment Beyond Chicken-Style-producten te introduceren, met de heerlijke smaak die onze klanten van ons kunnen verwachten, op een planeetvriendelijke manier.”

Het nieuwe Beyond Meat Chicken-Style-assortiment

Beyond Burger® Chicken-Style

Deze plantaardige kipburger heeft een vlezige smaak en dito textuur en is perfect om je favoriete comfort maaltijd mee te bereiden. De nieuwe plantaardige burger bevat daarnaast maar liefst 15 gram eiwit per 100 g.

Beyond Schnitzel®

Knapperig van buiten en mals vanbinnen: Beyond Schnitzel is een heerlijke, veelzijdige optie die snel te bereiden is. Serveer ‘m samen met aardappelen en groenten en je hebt een perfect AVG’tje.

Beyond Tenders™



Beyond Tenders zijn heerlijk mals en door het knapperige paneerlaagje lekker krokant van buiten. Ze zijn snel en eenvoudig te bereiden en zowel geschikt als hoofdgerecht en als tussendoortje. Voeg ze toe aan een salade, poké bowl of serveer ze op een pitabroodje met een frisse salade. De keuzes zijn eindeloos.

Het potentieel van de tuinboon optimaal benutten

De onderzoeks-, innovatie- en culinaire teams van Beyond Meat zijn structureel bezig met het creëren van plantaardig vlees dat voldoet aan de hoogste verwachtingen qua smaak. Na het populair maken van erwtenproteïne met de iconische en bekroonde Beyond Burger®, blijft Beyond Meat continue onderzoek doen naar het potentieel van nieuwe plantaardige eiwitbronnen.

Het eiwit in de nieuwe Beyond Chicken-Style-producten is onder andere afkomstig van de tuinboon, een peulvrucht boordevol voedingsstoffen. Door zijn unieke eigenschappen is de tuinboon het optimale ingrediënt om onze bekroonde chicken-style smaak en textuur te verkrijgen.

Continue innovatie vanuit de Dutch Food Valley

Volgens recent onderzoek zal de Europese markt voor plantaardig voedsel rond 2025 een waarde van 7.3 miljard euro overschrijden; Europa bevindt zich dus in een goede positie om de wereldwijde overgang naar plantaardig voedsel te leiden. Beyond Meat opende in 2022 haar Europese R&D-hub in de Gelderse stad Ede, in het hart van de bekende Dutch Food Valley. Vanuit hier werken Beyond Meat’s voedingswetenschappers, onderzoekers en culinaire experts via onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan heerlijke plantaardige vleesproducten met in het achterhoofd de specifieke smaakprofielen van de Europese consument.