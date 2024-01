Beyond Meat, Inc., een marktleider in plantaardig vlees, presenteert tijdens de Horecava voor het eerst de Beyond Steak® in Nederland. Met deze lancering wordt voortgebouwd op de recente introductie van de Beyond Chicken-Style producten. Het hele assortiment van Beyond Meat komt tegemoet aan de toewijding om plantaardige producten/eiwitten aan te bieden die ontwikkeld zijn om qua smaak niet te onderscheiden zijn van dierlijk vlees, mét de extra voedings- en milieuvoordelen van plantaardig vlees. Beyond Steak® is binnenkort verkrijgbaar bij Hanos en andere foodservice punten.

Beyond Steak plantaardige stukjes

Beyond Steak is een innovatie die de sappige, malse en heerlijke bite van gebakken biefstukpuntjes levert waar zowel vleeseters en flexitariërs als vegetariërs en veganisten van kunnen genieten. In andere landen is het nieuwe product met lovende recensies ontvangen en reeds met meerdere awards bekroond. Nu kunnen restaurants in Nederland de Beyond Steak eindelijk ook toevoegen aan hun sandwiches, bowls, salades, roerbakgerechten, fajitas en andere gerechten.

Beyond Steak bestaat uit plantaardige ingrediënten zoals tuinbonen en tarwe en is een goede bron van eiwitten, met 24 g eiwit en 182 calorieën per 100 g. Daarnaast bevat het product weinig verzadigd vet (1 g per portie) en het is vrij van cholesterol. Ook erg fijn: het is makkelijk doseerbaar en snel en eenvoudig te bereiden in een koekenpan.

Beyond Steak is door TIME erkend als ‘A Healthier Steak’ in hun lijst met beste uitvindingen van 2022 en voldoet aan de voedingsrichtlijnen van het Heart-Check Certification Program van de American Heart Association en het Better Choices for Life-programma van de American Diabetes Association.

Beyond Chicken-Style producten

Sinds afgelopen jaar kunnen restaurateurs in Nederland ook de Beyond Chicken-Style producten bestellen bij Hanos, Sligro en Bidfood. Net als alle Beyond Meat-producten zijn de nieuwe Beyond Chicken-Style-producten gemaakt van plantaardige ingrediënten en ontwikkeld zodat ze qua beleving, smaak en bereiding net als hun dierlijke equivalent zijn.

Krokant van buiten dankzij de gouden paneerlaag en ontzettend mals en sappig vanbinnen: deze heerlijke producten – waaronder Beyond Tenders, Beyond Nuggets, Beyond Schnitzel en Beyond Burger Chicken-Style – zijn geschikt voor carnivoren, flexitariërs, vegetariërs en veganisten. De producten zijn een perfecte aanvulling op iedere warme maaltijd, doordat ze snel en gemakkelijk kunnen worden bereid in de oven of door ze te bakken of frituren. Smaakvol gemak op z’n best!

Eet waar je van houdt, zonder concessies

Een recent rapport concludeerde dat 49% van de Nederlandse respondenten hun consumptie van vlees in het afgelopen jaar hebben verlaagd en 35% noemt zichzelf een flexitariër. Hierbij is de grootste reden een betere gezondheid, gevolgd door zorgen over het welzijn van dieren. Ook zien we in Europa een groter vertrouwen in de smaak en kwaliteit van plantaardige-vleesproducten; 34% van de respondenten wil in de aankomende 6 maanden meer vlees vervangen met een plantaardige variant.

Harm Dijkstra, Sales Manager Foodservice BeNeFra Beyond Meat: “De introductie van de nieuwe Beyond Steak in Nederland is de perfecte manier om het jaar te beginnen. De smaak en textuur van de Beyond Steak plantaardige stukjes komen perfect tot uiting, op een manier die vriendelijker is voor de planeet. Naast Beyond Steak breiden we ook het assortiment van Beyond Burger Chicken-Style verder uit, waardoor restaurants meer keuze krijgen en iedereen kan eten waar hij of zij van houdt, zonder concessies te doen.”

Folkert en Leon van der Molen (Van der Molen E.I.S) proberen

het nieuwe product Beyond Steak uit op de Horecava