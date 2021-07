BenBits lanceert eerste plasticvrije en natuurlijke kauwgom van Nederland

BenBits, in de jaren zeventig het eerste merk dat de suikervrije kauwgom in Nederland introduceerde, lanceert nu de nieuwste generatie kauwgom: plasticvrij en duurzaam met uitsluitend ingrediënten van natuurlijke oorsprong. De plasticvrije kauwgom kauwt iets anders, maar voelt natuurlijker aan. BenBits is vegan, heeft een natuurlijke gombasis, bevat geen kleurstoffen, zoals E171, en is suikervrij. De verpakking is gemaakt van papier en dus composteerbaar. De 26-jarige CEO en mede-eigenaar Milan Dontje blaast BenBits nieuw leven in waarbij de introductie van deze eerste plasticvrije kauwgom de herintroductie van het merk in Nederland markeert. “Dit is de start van de kauwgomrevolutie”, aldus de jonge CEO. Niet voor niets steunt BenBits de Plastic Soup Foundation in haar missie om plastics en microplastics in de natuur te verminderen. BenBits is vooralsnog verkrijgbaar in twee smaken, Fresh Spearmint en Smooth Peppermint. Meer informatie via: www.benbits.com

Frisse start

Kauwgom groeit enorm aan populariteit en staat inmiddels op de derde plaats in de totale markt voor snoepgoed, na chocolaatjes en snoepjes. De wereldwijde kauwgommarkt is dan ook goed voor een omzet van 23 miljard euro en zal naar verwachting groeien naar 37 miljard euro in het jaar 2023.