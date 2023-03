BenBits is wederom in het gelijkgesteld in het hoger beroep dat Perfetti van Melle Benelux BV heeft aangespannen. Het Hof van Justitie verwerpt de klacht van de wereldwijd opererend snoepgoedfabrikant van o.a. Mentos kauwgom. In tegenstelling tot de eis van Perfetti is de kauwgom van BenBits wel degelijk bereid op basis van een natuurlijke gombasis en mag de kauwgom van BenBits het predicaat ‘natuurlijk’ en ‘plasticvrij’ dragen. BenBits was van het begin af aan al overtuigd dat hetgeen zij claimen wel degelijk klopt. BenBits informeert de consument vanaf het begin al op een eerlijke, transparante manier over de plastics die in gangbare kauwgom zit verwerkt en wil hen tevens wijzen op alternatieven zonder plastic. Zo kunnen consumenten zelf kiezen welke kauwgom het best bij hen past.

Befaamde BenBits in salmiaksmaak terug in productassortiment

Milan Dontje, directeur van BenBits is blij met de uitspraak en kijkt vol goede moed naar de toekomst: “We mogen ons sinds vandaag – van de rechter – onze kauwgom officieel plasticvrij én natuurlijk noemen. En dat is uniek, want alle andere grote kauwgommerken maken hun kauwgom van plastic. En dat houden ze natuurlijk ’t liefst onder de pet. Want stel je voor dat iedereen weet dat ze eigenlijk plastic eten. Gelukkig is BenBits nu het eerste Nederlandse merk dat plasticvrij, natuurlijk en vegan is. Zo werken wij aan een duurzamere toekomst.”

Milan vervolgt: “Ik ben blij dat het Hof BenBits wederom in het gelijk heeft gesteld en dit is een bevestiging van onze vastberadenheid. Deze uitspraak is niet alleen belangrijk voor de kauwgomrevolutie, het betekent ook veel voor onze rol als kleine en innovatieve speler. Wij hebben laten zien waar wij voor staan en geloven in een kauwgom en verpakking die beter is voor mens en milieu. Inmiddels produceren wij onze kauwgom in een unieke schildpadvorm in onze eigen fabriek in Heerhugowaard. Daarnaast zijn we enthousiast om onze toekomstplannen aan te kondigen met betrekking tot de uitbreiding van ons productaanbod. We hebben de welbekende salmiaksmaak vernieuwd en terug op de markt gebracht.”

Over BenBits

BenBits, in de jaren zeventig het eerste merk dat suikervrije kauwgom in Nederland lanceerde, introduceert nu de nieuwe generatie kauwgom: plasticvrij en duurzaam met uitsluitend ingrediënten van natuurlijke oorsprong. BenBits plant-based kauwgom is vegan, heeft een natuurlijke gombasis, bevat geen kleurstoffen en is suikervrij. BenBits heeft een plasticvrije verpakking van recyclebaar papier en steunt de Plastic Soup Foundation in haar missie om plastics en microplastics in de natuur te verminderen. BenBits kauwgom is er in drie smaken: Spearmint, Peppermint en Salmiak, verpakt in zakjes van 12 stuks. BenBits is verkrijgbaar bij Jumbo, Holland&Barrett, Dekamarkt, Spar, Stach en Crisp. Voor meer informatie zie www.benbits.com.