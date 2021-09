Ben & Jerry’s lanceert nieuwe vegan smaak

Goed nieuws voor alle vegan-lovers & flexitariërs! Ben & Jerry’s komt met een nieuwe zuivelvrije smaak, namelijk de Non-Dairy Salted Caramel Brownie, vol met chunks en swirls. Deze is net zo onweerstaanbaar als je van Ben & Jerry’s gewend bent, maar dan helemaal zonder zuivel. Houd je ijslepel stevig vast en zet je schrap voor een smaakbeleving met veel karamel.

Deze nieuwe smaak bevat Fairtrade vegan karamelijs met swirls van gezouten karamel en Ben & Jerry’s bekende stukjes chocolate fudgy brownie: de perfecte samensmelting van zoet en zout. Het karamelijs is gemaakt op amandelbasis, wat het ijs een romige en smaakvolle beleving geeft.

Achter de brownies zit een bijzonder verhaal, deze worden vervaardigd in de Greystone Bakery in Vermont in Amerika. Daar krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans een nieuw leven op te bouwen. Ben & Jerry’s ‘is all about ice cream & justice’, vandaar hun visie: ‘We don’t hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people’.

De Ben & Jerry’s Non-Dairy Salted Caramel Brownie is de nieuwste toevoeging aan het Ben & Jerry’s Non Dairy assortiment. Deze bestaat ondertussen uit een aantal overheerlijke smaken. Alle Ben & Jerry’s zuivelvrije ijssmaken zijn Fairtrade en worden gemaakt op basis van amandelen. De producten zijn vegan gecertificeerd en bevatten geen gemodificeerde ingrediënten. Maar zit wel boordevol chunks & swirls natuurlijk…

Wil jij deze nieuwste Non-Dairy Salted Caramel Brownie als eerste proeven? Vanaf 28 september is deze smaak exclusief te verkrijgen in de Ben & Jerry’s Ice Cream Shop via Ubereats. Dus bestel snel & aanvallen maar! Vanaf 4 oktober is de smaak ook verkrijgbaar bij jouw favoriete supermarkt in de buurt.