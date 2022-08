Oldtimers, het bekende premium dropmerk met volwassen karaktervolle smaken, steekt zijn klassiekers en dropmixen in een nieuw jasje. In de vernieuwde herkenbare verpakkingen van de Scheepsknopen, Zoethouders, Zoute Ruiten, Salmiak Klinkers, Jochums Favorieten en Zoete Lievelingen komt het vakmanschap en de hartstochtelijke liefde voor drop duidelijk terug. Om de rebranding te vieren, voegt het merk vanaf nu elk seizoen een seizoensdrop aan het assortiment toe. Dropliefhebbers kunnen de zomer vieren met de nieuwe vegan Kokos Seizoensdrop die exclusief te koop is bij Albert Heijn.



Smaak met karakter in een nieuw jasje

De drop van Oldtimers is al bijna 100 jaar lang geliefd in Nederland door zijn rijke smaak en karakteristieke structuur. Dit heeft de drop te danken aan het vakmanschap van de dropmakers die werken met pure ingrediënten en de nieuwste technieken. Vanuit de pioniersgeest van grondlegger Jochum Douwenga werken de dropmakers elke dag aan karaktervolle drop gemaakt voor elke dropliefhebber. Alle Oldtimers drop is glutenvrij en in 2019 ging het merk over op vegan producten. De kleuren op de verpakkingen van de klassiekers en dropmixen zijn intenser gemaakt waardoor deze beter te herkennen zijn en nog beter passen bij de premium uitstraling waar Oldtimers voor staat. Vanaf week 27 liggen de nieuwe verpakkingen in de schappen in de Nederlandse supermarkten en andere kanalen.

Vier de zomer met Kokos Seizoensdrop!

Oldtimers viert de seizoenen door elk seizoen een vernieuwende smaak aan het dropassortiment in Nederland toe te voegen. Speciaal voor de zomer heeft het merk zijn traditionele vakmanschap ingezet om een vegan kokosdrop te ontwikkelen die zorgt voor een tropische smaakervaring. De drop bevat alleen pure ingrediënten zoals Arabische gom, zoethoutwortel en kokoswater en heeft een spannend zoet-zout suikerjasje. Oldtimers is één van de weinige dropmakers die een dergelijk jasje op zijn drop kan maken. De unieke smaak van kokos zorgt samen met het pure zoethout voor een mooie balans tussen de rijkheid van drop en de frisse, licht-zoete smaak van kokos. De nieuwe zomerse Kokos Seizoensdrop is verkrijgbaar bij Albert Heijn in een verpakking van 225 gram voor een adviesverkoopprijs van €2,29. In week 44 introduceert Oldtimers zijn volgende seizoensdrop!