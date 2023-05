In Nederland liggen zo’n 2 miljoen mensen ’s nachts te woelen en draaien door nek- en rugklachten, doorgaans omdat ze verkeerd liggen. Esther Marinov, oprichter van het duurzame kussenmerk Be Koala, kampte ook met dit probleem en zocht een kussen dat verlichting bracht. Uit frustratie dat one-size-fits-all oplossingen niet leken te werken, startte ze Be Koala; een kussen dat op basis van persoonskenmerken en een online test op maat wordt gemaakt. De kussens worden in Nederland en Duitsland geproduceerd, zijn 100% biologisch, diervrij en zowel het product als verpakking zijn zonder enig spoortje plastic.

Zeg je fysio maar vaarwel

Een stijve nek of zeurende pijn tussen je schouders. Een groot deel van de Nederlanders – zo’n 2 miljoen – heeft er last van. We liggen vaak op een te laag of juist te hoog kussen, waardoor de nekspieren niet helemaal ontspannen, met als gevolg een afspraak bij de fysio. Zo ook oprichtster Esther Marinov. Als zijslaper met ernstige nekklachten kon zij geen geschikte ondersteuning voor haar hoofd vinden en gebruikte een handdoek onder haar kussen om de juiste hoogte te creëren. Dit kon anders constateerde ze en zo ontstond het idee om het perfecte persoonlijke kussen te ontwikkelen. Hiervoor haakte ze Dionne Vernon aan, de oud-fysio van het Chinese Olympische tafeltennisteam, die als geen ander weet hoe belangrijk de ideale slaaphouding is. Dionne: “Per jaar moet je nek 2.920 uur rust krijgen in de juiste positie. Dat is een positie zonder spanning op je spieren, zenuwen of bindweefsel. En die is voor iedereen anders, of je nu zij-, rug- of buikslaper bent. Be Koala ontwikkelde daarom een op maat gemaakt kussen op basis van iemands slaaphouding en afmetingen van de schouders en het hoofd.”

Duurzaam slaapt nog lekkerder

De slaapkamer is dé plek om tot rust te komen, maar chemische middelen inademen tijdens het slapen dragen daar niet aan bij. De meeste kussens worden gemaakt van plastic, zoals polyester en memory foam en geven gedurende hun gebruik chemische stoffen af. Daarnaast schuilt er ook veel dierenleed achter de productie van donzen kussens. In de zoektocht naar de perfecte mix tussen comfort en duurzaamheid experimenteerde Esther samen met haar partner Delyan met materialen: “Toen we nog in China woonden zagen we met eigen ogen hoeveel plastic wordt gebruikt bij het produceren en verpakken van alledaagse producten. Bij de ontwikkeling van de Be Koala kussens kiezen we daarom bewust voor de gezondheid van mens en planeet”.

De kussens zijn gemaakt van 100% biologische – en dus vrij van giftige chemicaliën – materialen, zoals latex vlokken, kapok en katoen en worden op maat gemaakt op Nederlandse bodem. Door het gebruik van natuurlijke materialen is de levensduur van de kussens 20 jaar in plaats van de reguliere 18 tot 24 maanden bij synthetische varianten. “Met een comfortabel en duurzaam kussen zou je bijna 20 uur willen slapen, net zoals een koala”, aldus Esther Marinov.