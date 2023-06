Nooit meer sjouwen met plastic wegwerpflessen schoonmaakmiddel. EzeeTabs lanceert in Nederland een handige en milieuvriendelijke oplossing. Meer dan lauwwarm kraanwater en een herbruikbare fles is niet nodig om de biologisch afbreekbare EzeeTabs tabletten op te lossen tot schoonmaakmiddel: zowel oppervlakte-, machine- als flesreinigers. “We hergebruiken (plastic) flessen, transporteren minder water, verminderen de CO₂-uitstoot met 97 procent en werken aan een schonere planeet met minder toxisch afval”, zegt Bob Blankert, CEO van EzeeTabs.

Traditionele schoonmaakproducten in de klassieke plastic verpakking zijn veel vervuilender dan we denken. Het vervoer van plastic flessen naar retailers neemt bijzonder veel plaats in vrachtwagens in en weegt ook nog eens tonnen, wat zorgt voor heel veel CO₂-uitstoot tijdens het transport. De vele plastic flessen verhogen bovendien de plastic afvalberg. Wereldwijd gebruiken we samen één miljoen plastic flessen per minuut, goed voor een gemiddelde van 156 plastic flessen per persoon per jaar. De gevolgen voor het milieu zijn gigantisch. Wetenschappers schatten dat er tegen 2050 meer plastic in oceanen te vinden zal zijn dan vis als we zo doorgaan.Op dit moment wordt 91 procent van het gebruikte plastic immers niet gerecycleerd, terwijl plastic 450 jaar nodig heeft om af te breken.

EzeeTabs komt nu met een duurzame oplossing voor de Nederlandse markt, om een einde te maken aan de plastic afvalberg van schoonmaakflessen. Met één tablet kan je in combinatie met een herbruikbare fles gewoon kraanwater omtoveren tot 750 ml oppervlaktereiniger – voor de keuken of de badkamer bijvoorbeeld – dat bovendien twee jaar lang bruikbaar blijft. Het transport alleen al zorgt voor een verminderde CO₂-uitstoot van maar liefst 97 procent. Met één grote doos EzeeTabs van vijf kilogram kan in totaal 750 liter schoonmaakproduct worden aangemaakt, een equivalent van vier pallets vol schoonmaakflessen, die in totaal samen duizend kilogram wegen.

Biologisch afbreekbaar

“EzeeTabs maakt het de consument makkelijker. Je hoeft niet meer met plastic flessen te sjouwen en je hebt minder opslagruimte nodig. Maar het is vooral ontelbare keren milieuvriendelijker dan de klassieke schoonmaakflessen van wegwerpplastic”, zegt Bob Blankert van EzeeTabs. “Het product zelf is bovendien ook duurzamer.”

De pH-waarde is laag, het behandelt het oppervlak niet op een agressieve manier en alle stoffen zijn biologisch afbreekbaar. Bovendien heeft het minstens dezelfde schoonmaakkracht, en vaak zelfs nog beter dan traditionele schoonmaakproducten.

EzeeTabs wordt vanuit Nederland gedistribueerd en is voorlopig enkel online verkrijgbaar via bol.com. Het assortiment bevat oppervlaktereinigers voor de keuken en badkamer, maar ook flessen- en machinereinigers. De flessenreinigers zijn uitermate geschikt om herbruikbare flessen – zoals die van Sodastream – te reinigen. Met de machinereinigers kan je een vaatwasser opfrissen en ontkalken. Ook voor het schoonmaken van een wasmachine en koffieapparaat zijn er tabletten. De prijzen variëren van € 4,99 voor oppervlaktereinigers (voor twee tabs goed voor twee flessen van 750 ml), tot € 8,99 voor machinereinigers (twee – zes tabs).

Einde van een tijdperk

EzeeTabs zijn dé oplossing voor zowel particulieren als (horeca)ondernemers. De onderneming heeft de ambitie om de producten voor het einde van het jaar verkrijgbaar te maken in zeven verschillende Europese landen. “We willen met dit product een bijdrage leveren aan een schonere en betere planeet”, zegt Bob Blankert van EzeeTabs. “Het tijdperk waarbij supermarkten hele rayons vol plastic flessen hebben staan, mag wat ons betreft voorbij zijn. Wie milieuvriendelijk schoon wil maken zal daar niet anders over denken.”

“In 1981 bracht onze fabrikant in Duitsland de eerste vaatwastabletten op de markt”, vervolgt Bob Blankert. “Ondertussen is de manier waarop mensen schoonmaken sterk geëvolueerd. Met meer dan 200 patenten in zijn portefeuille op het gebied van reinigingstabletten, was hij de ideale partner om dit duurzame product mee te ontwikkelen en op de markt te brengen onder de naam EzeeTabs.”