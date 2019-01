BAM plant 150.000 bomen ter gelegenheid van 150ste verjaardag

In 2019 bestaat Koninklijke BAM Groep nv 150 jaar. Om het commitment van de Groep aan duurzaamheid te onderstrepen, plant de Europese bouwonderneming in dit jubileumjaar 150.000 bomen. Meer informatie over de geschiedenis van BAM en de diverse jubileumactiviteiten is terug te vinden op www.bam.com/150.

Timmerwinkel

BAM behoort met een jaaromzet van circa € 7 miljard, ongeveer 20.000 medewerkers en tien werkmaatschappijen tot de grote Europese bouwconcerns. De geschiedenis van de onderneming gaat terug tot mei 1869, toen Adam van der Wal een timmerwinkel opende in Groot-Ammers, een boerendorp in de Alblasserwaard. Zijn zoon Jan van der Wal gaat als aannemer buiten de regio aan de slag in onder meer Vlaardingen en Den Haag, waar hij zich uiteindelijk definitief vestigt. De derde generatie Van der Wal – de in 1902 geboren Joop van der Wal – komt na zijn studie civiele techniek in Delft in 1926 bij zijn vader in dienst. De bedrijfsnaam wordt dat jaar gewijzigd in Fa. J. van der Wal en Zoon. In 1927 wordt het familiebedrijf omgezet in een naamloze vennootschap ‘N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij van Bouw- en Betonwerken v/h Firma J. van der Wal en Zoon’ (al snel afgekort tot ‘BAM’). De onderneming is sinds 1959 beursgenoteerd in Amsterdam. Op 31 maart 1971 wordt de ondernemingsnaam gewijzigd in BAM Verenigde Bedrijven N.V. (vanaf 1973 BAM Holding N.V.). De naam Bataafsche Aanneming Maatschappij blijft in gebruik voor de utiliteitsbouwactiviteiten tot 1992. Daarna is BAM niet langer in gebruik als afkorting, maar uitsluitend als naam. De geschiedenis van BAM kent vele kleinere en grotere overnames; in het bijzonder rond de eeuwwisseling is BAM door verwerving van onder meer NBM en HBG sterk gegroeid.

150.000 bomen wereldwijd

CEO Rob van Wingerden: ‘Vanuit onze oorsprong als klein familiebedrijf zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende Europese onderneming. Door de jaren heen hebben we indrukwekkende gebouwen en infrastructuur gerealiseerd waarmee we de levenskwaliteit van veel mensen hebben verbeterd. Daarop zijn we enorm trots,. We willen deze historische mijlpaal vieren op een manier waar iedereen baat bij heeft, en die onze betrokkenheid bij het behoud van de aarde onderschrijft. Daarom zal BAM in 2019 wereldwijd 150.000 bomen planten. Met dit gebaar aan toekomstige generaties onderstrepen we BAM’s missie om een duurzame omgeving te realiseren. Duurzaam in termen van kwaliteitsbeleving voor de honderdduizenden gebruikers van onze projecten, en duurzaam qua oplossingen voor onze opdrachtgevers en waardecreatie voor onze aandeelhouders.’

Volgens Van Wingerden zijn duurzaamheid en toekomst bij BAM nauw met elkaar verweven. ‘Aandacht voor veiligheid, het omarmen van digitale en nieuwste technologieën, inspelen op de nieuwste trends, juist daarmee kunnen wij beter inhoud geven aan het duurzaamheidsstreven van BAM. En zo kunnen we een van de aantrekkelijkste bedrijven in de sector zijn én blijven voor nieuwe medewerkers, onze opdrachtgevers en bouwpartners.’

Voor het planten van de bomen is BAM een samenwerking aangegaan met Trees for All. Trees for All plant circa 100.000 bomen op herbebossingsprojecten in Bolivia en Oeganda. Daarnaast worden 50.000 bomen geplant in de diverse Europese landen waar BAM actief is.