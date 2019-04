Atlas ’s werelds duurzaamste onderwijsgebouw

Met een score van 96,01% staat gebouw Atlas bovenaan de BREEAM-lijst van duurzaamste onderwijsgebouwen wereldwijd. Het bestuur van de universiteit kreeg deze week het BREEAM-certificaat voor de duurzaamheid van gebouw Atlas, tijdens het Nationaal BREEAM-congres. BREEAM is ’s een van de twee wereldwijd dominante systemen om de duurzaamheid van gebouwen te meten.

Atlas is het resultaat van de dit jaar afgeronde renovatie van het voormalige Hoofdgebouw van de TU/e. Door de renovatie is de CO 2 -uitstoot van het gebouw met zo’n 80 procent omlaag gegaan, terwijl het aantal gebruikers meer dan verdubbelde. Deze daling komt onder meer door de zeer sterk isolerende glasgevel en doordat het gebouw geen gasaansluiting meer heeft. Warmte en koeling komt uit het campusbrede WKO-systeem (warmte-koude-opslag) van de TU/e.

Een deel van de koeling komt gewoon van de buitenlucht, door ramen die automatisch open gaan. Dat maakt ook de ‘nachtspoeling’ mogelijk: wanneer nodig, schuiven de etagehoge ramen van Atlas ’s nachts naar buiten om het gebouw te koelen en de lucht te zuiveren. Verder heeft het hele gebouw slimme en zuinige LED-verlichting. Daarnaast voorzien zonnepanelen in een belangrijk deel van de elektriciteitsbehoefte.

Het ontwerp voor de renovatie van het gebouw kreeg in 2016 ook al een BREEAM-score. Met 93,86% was dit al de hoogste score ooit voor een onderwijsgebouw. Nu, na realisatie, is de score nog beter, onder meer door gebruik van nog duurzamere materialen, en door meer aandacht te besteden aan het informeren van de gebouwgebruikers. Dit laatste is belangrijk doordat de duurzaamheid mede wordt bepaald door het gedrag van de bewoners van het gebouw.

Het BREEAM-certificaat, in handen van Marcel Commandeur van de TU/e, naast vice-bestuursvoorzitter Nicole Ummelen. Foto: Bart van Overbeeke.

De lat hoog

“We zijn ontzettend trots op dit gebouw”, zegt Nicole Ummelen, vice-voorzitter van het college van bestuur van de TU/e, en zelf ook gehuisvest in Atlas. “Een van onze belangrijkste opgaves als technische universiteit, is het bijdragen aan de verduurzaming van de wereld. Dat doen we vooral door ons onderzoek en door het opleiden van ingenieurs. Maar we vinden dat we als universiteit ook het goede voorbeeld moeten geven, practice what you preach. We leggen de lat daarom erg hoog bij de vernieuwing van onze gebouwen, en we hopen anderen daarmee te inspireren.”

Atlas is het vierde TU/e-gebouw zonder gasaansluiting, en een vijfde gebouw staat in de planning om ‘gasloos’ te worden. Sinds 2002 is het gasverbruik van de universiteit met circa driekwart gedaald.

44000 vierkante meter

Atlas huisvest de faculteit Industrial Design, de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, het universiteitsbestuur en de ondersteunende diensten van de TU/e. Het gebouw, dat stamt uit 1963, heeft zestien bouwlagen en heeft een vloeroppervlak van 44000 vierkante meter. Meer informatie over de duurzaamheid van Atlas is te vinden op de website.

Het ontwerp voor de renovatie komt van Team RSVP, een samenwerking van Team V Architectuur, Van Rossum, Valstar Simonis en Peutz. Aannemer Van Wijnen heeft de renovatie gerealiseerd.

BREEAM

BREEAM is, met ruim twintigduizend gecertificeerde gebouwen en bouwprojecten, een van de twee meest gebruikte systemen wereldwijd om de duurzaamheid van gebouwen vast te stellen. Van alle BREEAM-gecertificeerde gebouwen, dus inclusief de gebouwen uit alle andere categorieën dan onderwijs, neemt Atlas plek 7 in. In Nederland is de Dutch Green Building Council de certificerende organisatie.