Edge West, het Amsterdamse kantoor van APG, krijgt binnenkort de hoogste duurzaamheidscertificering ‘outstanding’ van BREEAM. Het kantoor in Heerlen doet het eveneens goed met ‘very good’.

Marga Petridean (Portfoliomanager FS Huisvesting) en Camiel Klein Tuente (Manager FS Support) vertellen over het belang hiervan.



Vastgoed is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de totale CO2-uitstoot en 40 procent van het energieverbruik. Er moet dus heel wat gebeuren om dit in lijn te brengen met de doelstellingen van Parijs. Daar houdt APG rekening mee bij investeringen maar ook bij onze eigen huisvesting. Zo streven we voor onze eigen kantoren in Nederland en daarbuiten naar een duurzaamheidscertificaat, waarbij BREEAM de voorkeur heeft. Edge West krijgt binnenkort de hoogste duurzaamheidscertificering ‘outstanding’ van BREEAM. Het kantoor in Heerlen doet het eveneens goed met ‘very good’.

BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. Het is een wereldwijd erkend keurmerk en meetinstrument om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen en hét keurmerk waar APG naar kijkt als het investeert in vastgoed. “Dat Edge West als renovatiepand ‘outstanding’ [buitengewoon, red.] heeft behaald is toch wel een uniek staaltje werk”, zegt Petridean. “In Edge West wordt geen gas gebruikt en het casco is energiepositief. Dat betekent dat het gebouw meer energie opwekt dan gebruikt. Dat is mede te danken aan 6.000 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak en de aanwezig warmte-koude-opslag. De hoge ambities qua duurzaamheid en welzijn van Edge West passen mooi bij die van APG, en waren dan ook een belangrijke reden voor Edge West als kantoor te kiezen.”

Verduurzamen

Vorig jaar kreeg het kantoor in Heerlen het certificaat ‘very good’. De komende jaren wil APG met een plan van aanpak zorgen dat het pand eind 2024 nog een niveau hoger scoort, namelijk ‘excellent’. “Het kantoor in Amsterdam heeft op het gebied van duurzaamheid en welzijn al de hoogst mogelijke beoordelingen behaald en is een van de duurzaamste gebouwen van Nederland”, zegt Klein Tuente. “Het kantoor in Heerlen wordt niet volledig gerenoveerd, zoals Edge West. Als je een pand niet tot op het beton stript en de gevel volledig isoleert, is het niet realistisch de hoogste certificering te halen. Het niveau ‘excellent’ is daarom onze ambitie voor Heerlen. Een voorbeeld van een maatregel die tot dat niveau moet leiden is het aanbrengen van LED-verlichting op de nieuwe Workspace-vloeren. Daarnaast kijken we onder andere naar manieren voor verwarming en koeling waarmee we ‘van het gas af’ kunnen, en andere lokale initiatieven van energieopwekking. Verder onderzoeken we hoe we de biodiversiteit rond of op ons gebouw kunnen vergroten. Voor nu zijn we overigens tevreden met ‘very good’. Dat is al een niveau hoger dan we hadden verwacht.”