Verkade en Fairtrade hebben hun samenwerking hernieuwd. Alle cacao in de chocoladerepen én koekjes van Verkade is nu Fairtrade. De overstap van Verkade naar Fairtrade startte al in 2021, waardoor Verkade in bijna één jaar tijd een Fairtrade premie van € 200.000,- heeft gegenereerd voor Fairtrade cacaocoöperaties. Er is geen betere timing om dit te vertellen dan met de introductie van de nieuwe smaak chocoladereep van Verkade: Hazelnoot & Karamel.

Niet vanzelfsprekend

Ken je dat échte thuisgevoel? Daar hoort de romige smaak van Verkade chocolade natuurlijk bij. Een fijn thuisgevoel is echter niet vanzelfsprekend voor cacaoboeren en hun gezinnen. Cacao komt van miljoenen kleinschalige boeren, veel van hen leven in extreme armoede en verdienen minder dan 1 Euro per dag. Met onder andere kinderarbeid tot gevolg. Samen kunnen we de chocowereld eerlijker maken, heel simpel door in het chocoladeschap te kiezen voor Fairtrade chocolade en daarom is de samenwerking tussen Verkade en Fairtrade zo belangrijk. De organisatie zet zich al jaren in om de positie van cacaoboeren te verbeteren. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Ruim 440.000 cacaoboeren, verenigd in coöperaties, zijn wereldwijd aangesloten bij Fairtrade.

Betere gezondheidszorg en onderwijs door Fairtrade

Cacaocoöperaties krijgen voor de cacao die ze onder Fairtrade voorwaarden kunnen verkopen tenminste de minimumprijs en een vaste premie. Dit geld investeren de boeren in productiemiddelen en trainingen, maar ook in betere gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen. Stap voor stap kunnen zij zo werken aan een betere toekomst en een veilig thuis. Doordat alle cacao in Verkade-producten nu Fairtrade is, profiteren nog meer cacaoboeren van deze meerwaarde en hebben ze meer middelen om aan een fijne en veilige thuissituatie te bouwen. Lees hieronder het verhaal van Dah Oho, 32 jaar, getrouwd, moeder van vier kinderen, cacaoboer, en lid van de Fairtrade ECAKOG coöperatie.

Het verhaal van Dah Oho

Dah Oho (foto) is cacaoboer bij coöperatie ECAKOG. Ze is 32 jaar oud, getrouwd en heeft vier kinderen. Sinds 2005 is ze cacaoboer. Cacao is de grootste bron van haar inkomen. Met haar inkomen zorgt ze voor haar gezin, kunnen de kinderen naar school en naar een dokter wanneer nodig. Dah Oha zegt over Fairtrade: “Fairtrade zorgt letterlijk voor eerlijke handel in cacao en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen: cacaoboeren, handelaren en kopers tevreden zijn. Het doel is een win-win situatie voor iedereen.”

Dankzij de support van Fairtrade heeft Dah Oho nu een watertoren die dicht bij haar huis staat. Hierdoor heeft het gezin schoon drinkwater. Dah Oho ontvangt door de samenwerking met Fairtrade ook bonussen en heeft ze de mogelijkheid om een lening van de coöperatie aan te gaan. Voordat Dah Oho zich bij de coöperatie aansloot had ze veel financiële problemen. Wanneer Dah Oho nu tegen dingen aanloopt, helpt de coöperatie haar, bijvoorbeeld met de zorg voor de cacaoplanten. Haar situatie is drastisch veranderd met de hulp van Fairtrade en de coöperatie die ook helpt bij het onderwijzen over betere landbouwtechnieken. Voor Dah Oho is het belangrijk dat haar kinderen naar school gaan, gaan studeren en goede banen krijgen. Zelf heeft ze nog de ambitie om naast cacaoproductie een eigen bedrijf te starten. Ze is namelijk vastberaden ooit een eigen huis te laten bouwen, zodat ze een eigen en fijn thuisgevoel kan creëren!