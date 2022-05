Voor veel hardlopers betekent het idee van hardlopen in een “duurzame” schoen meestal maar één ding: opoffering. Inleveren op de kwaliteit van de schoenconstructie, inleveren op het gewicht en comfort van de schoen, en inleveren op prestaties. Maar nu niet meer. Allbirds kondigt met trots de Tree Flyer aan: een prestatiegerichte hardloopschoen die is ontwikkeld met focus op innovatieve technologie, hernieuwbare natuurlijke materialen en onmiddellijke materiaalcirculariteit. Het resultaat is een schoen met meer veerkracht, meer stuwkracht en een rebound rate van 70%, waardoor hardlopers bij elke stap meer energie krijgen. En met een CO2-voetafdruk van slechts 9,92 kg CO2e, die volledig wordt gecompenseerd tot nul, wint deze schoen gemakkelijk van de schoen die gemaakt is van plastic.

De Tree Flyer is een hardloopschoen die ontworpen is voor alledaagse runs of voor je favoriete wedstrijd. De schoen brengt Allbirds’ streven tot leven om het prestatiepotentieel van natuurlijke materialen en productieprocessen met een lagere CO2-voetafdruk te ontsluiten.

De Tree Flyer maakt gebruik van een unieke technologie, SwiftFoam™, in de constructie van de tussenzool. Het resultaat is een schoen, gemaakt voor lopers van alle niveaus, met onze hoogste rebound rate (70%) ooit.

Terwijl tussenzolen meestal van aardolie worden gemaakt en 100% synthetisch zijn, maakt SwiftFoam™ gebruik van natuurlijke castorbonen, een hernieuwbare natuurlijke hulpbron die een 20% kleinere koolstofvoetafdruk heeft dan een alternatief op basis van aardolie.

Bijna 100% van het overtollige afval dat ontstaat bij het maken van de tussenzool, wordt onmiddellijk gerecycled voor het vervaardigen van het externe hielkussen. Op deze manier is er meteen sprake van materiaalcirculariteit.

Een van de dynamische resultaten van het gebruik van SwiftFoam™’s energiezuinige proces is de unieke gemarmerde esthetiek van de Flyer tussenzool. Geen twee tussenzolen zijn hetzelfde.

De flexibele, luchtige SwiftFoam™ tussenzolen van de Tree Flyer reageren ongeveer 30% sneller, zijn 25% lichter en vergen minder energie om te produceren in vergelijking met onze bestaande SweetFoam® – een bewijs van Allbirds streven naar duurzame innovatie en voortdurende verbetering.

Het gebruik van SwiftFoam™ zorgt voor een lichtere schoen, met een gewicht van slechts 269 g, de lichtste hardloopschoen die exclusief door Allbirds wordt gemaakt.

De nieuwe, nauwsluitende gebreide structuur, gemaakt van onze kenmerkende Tree-vezel op basis van eucalyptus, helpt je voet vast te zetten voor een prestatiegerichte pasvorm en zorgt tegelijkertijd voor ademend vermogen en verhoogde duurzaamheid.

Een nieuw tractiepatroon zorgt voor voldoende grip met behoud van flexibiliteit.

De Tree Flyer is uitgebreid ontwikkeld en getest in ons innovatielab en op de weg. Ontelbare designs werden ontwikkeld om deze schoen te perfectioneren. Meer dan 115 hardlopers testen de schoen over bijna 10.000 kilometer, in verschillende omstandigheden en klimaten, om de prestaties te bewijzen. Tina Muir, voormalig professioneel hardloopster en presentatrice van de podcast Running for Real, liep de Boston Marathon van 2022 als begeleider van een visueel gehandicapte loper in de Tree Flyers. “De schoenen deden het geweldig. Mijn lichaam voelde geweldig aan. De lichtheid en bounce van deze schoenen hielpen tijdens de volledige 42 kilometer in Boston, en zouden net zo goed presteren in iemand anders eerste run, wedstrijd, of elke activiteit daar tussenin.”

“De Tree Flyer is een echt technisch en ecologisch resultaat, en laat zien dat de juiste mix van expertise, ijver en visie kan leiden tot baanbrekende innovaties,” zegt Tim Brown, co-CEO en mede-oprichter van Allbirds. “Deze mix perfect krijgen, zonder in te boeten op de prestaties van de loper of de planeet, laat een van de grootste uitdagingen en kansen voor ons team, en alle schoenenmerken zien. Ik ben trots op dit team voor wat ze hebben bereikt met de Tree Flyer. Bij Allbirds willen we bewijzen dat je een hardloopschoen kunt maken die echt beter is voor de planeet en je pusht om te presteren.”

De Allbirds Tree Flyer: vernietigt de beperkingen van natuurlijke materialen, één kilometer per keer.