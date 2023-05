On’s nieuwste Cloudsurfer combineert geavanceerde technologie met duurzame innovaties voor een baanbrekende hardloop sensatie.Dertien jaar nadat het Zwitserse high-performance sportmerk op de markt kwam met zijn revolutionaire CloudTec®, brengt het zijn baanbrekende hardlooptechnologie naar het volgende niveau. Met de lancering van de cutting-edge Cloudsurfer, verzoent On op ingenieuze wijze geavanceerde technologie met duurzame innovaties. Het resultaat? Een ongeziene hardloop sensatie. Duik de wereld van On Labs in om meer te weten te komen over de creatie en ontdek de Cloudsurfer-review van lokale klimaatactiviste Kiki Boreel!

Meer dan tien jaar geleden lanceerde On zijn eerste schoenen die prestaties en comfort combineerden – waardoor het ‘run on clouds’-gevoel ontstond. Ditmaal hebben de ingenieurs van On Labs deze technologie verder ontwikkeld en brengen ze tegelijkertijd een eerbetoon aan de schoen die voor een revolutie in de industrie zorgde.

Wanneer intuïtie en geavanceerde technologie samenkomen

Om hun CloudTec®-sensatie te optimaliseren, maakte On gebruik van de kracht van computergeoptimaliseerde technologie via Finite Element Analysis (FEA). FEA is een simulatietool die fysieke interacties in de echte wereld voorspelt, zoals de impact tussen een voet en de grond tijdens het hardlopen, wat een grote hulp is bij het schoenontwerp en het prototypeproces.

Met behulp van FEA kon On simuleren hoe elk onderdeel van hun prototype zou reageren tijdens het hardlopen. Zo kon het Zwitserse merk experimenteren met verschillende perforaties, afmetingen en afstanden in de schoen om de beste combinatie te vinden voor comfort, demping en andere gewenste kwaliteiten.

“Om een gepast FEA-model voor onze Cloudsurfer te creëren, verzamelden we biomechanische gegevens, zoals loopbewegingen, maar ook de positie en oriëntatie van lichaamssegmenten. Deze informatie gebruikten we als uitgangspunt voor onze simulaties. Daarnaast hebben we materiaaleigenschappen en parameters meegenomen voor zowel het menselijk lichaam – van de botten, spieren en huid – als materialen voor de schoenconstructie, waaronder schuim en rubber, om realistisch gedrag in de simulaties te verzekeren. Met de waardevolle inzichten van deze methode hebben we tenslotte een optimale tussenzool kunnen creëren die voor een naadloze gewichtsoverdracht van hiel tot teen zorgt”, deelt Nils Altrogge, hoofd technologische innovatie bij On.

Het domino-effect

Wat krijg je als je menselijke intuïtie combineert met FEA? Cutting-edge CloudTec Phase® tussenzool technologie die nog nooit eerder is gezien, waardoor een ongeëvenaarde soepele rit en gedempte landing wordt verzekerd. De Cloudsurfer is ontworpen met Helion™-superschuim en heeft uniek gevormde elementen die in elkaar vallen en passen als dominostenen. Deze innovatieve techniek zorgt voor een revolutionaire rolbeweging en pasovergang, die zorgt voor een consistente, vlakke pas en een indrukwekkende energieboost bij elke stap.

Hierdoor is er geen Speedboard® meer nodig, wat zowel het gewicht van de schoen als de afvalberg vermindert. Daarnaast zorgen de dunne rubberen kussentjes op de buitenzool voor uitzonderlijke grip en levensduur, ongeacht de weersomstandigheden. Eén ding is zeker: de nieuwe Cloudsurfer is de belichaming van On’s ambitie om de grenzen van sportschoenen te verleggen en een baanbrekende hardloopervaring te bieden, cloud per cloud.

De weg naar duurzaamheid

Met de Cloudsurfer toont On zich opnieuw als een pionier op het gebied van duurzaamheid. Zo is het garen van de Cloudsurfer gekleurd met behulp van een dope dyeing proces dat 90% minder water vereist dan standaardtechnieken. Het merk heeft ook de plastic bekleding achterwege gelaten en de totale gerecyclede inhoud van de schoen opgevoerd tot 30%, terwijl het bovenwerk is gemaakt van 100% gerecyclede materialen.

“For a liveable future, we need systems that work for the long term and for everyone, but the fashion industry’s system is broken right now. It is based on cheap mass production and -consumption and drives the disposable economy. Although it seems cheap, the real costs are shifted onto textile workers and the environment. That has to change! To become sustainable, we need to learn from nature. Here, waste does not exist and everything is broken down and reused: The ideal blueprint for a circular fashion system. To preserve nature and regenerate it, we need to combine circularity and transparency with the human drive for innovation and start preferring quality over quantity. On’s core pillars, alternative materials, circular systems and sustainable production align with this perfectly”, Kiki Boreel, Sustainable Fashion expert.

Mijlenver van waar ze begonnen

Het team van On Labs probeert altijd de status quo te veranderen en innoveert voortdurend door nieuwe producten en technologieën te creëren die elke loper de beste ervaring geven – ongeacht hun niveau. De nieuwe Cloudsurfer is het eerste model met CloudTec Phase®, maar andere modellen zullen volgen. Tot slot blijft de originele CloudTec® wel een integraal onderdeel van het productportfolio.

De Cloudsurfer is de eerste van vele On-schoenen die hardlopers het gevoel zullen geven dat de stad hun speelveld is. Of je nu een nieuw persoonlijke record verbreekt of een podiumplaats bij een marathon bemachtigt – de Cloudsurfer is ontworpen om je bij elke stap een goed gevoel te geven.